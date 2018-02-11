НТВ меняет сетку вещания в связи с катастрофой Ан-148

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НТВ меняет сетку вещания в связи с катастрофой Ан-148

НТВ меняет сетку вещания в связи с катастрофой <nobr>Ан-148</nobr>

Телеканал НТВ скорректировал сетку вещания в связи с авиакатастрофой в Раменском районе Подмосковья, унесшей жизни 71 человека.

В связи с трагедией в Подмосковье телеканал НТВ меняет сетку вещания и снимает с эфира развлекательные программы. Сегодня в эфир не выйдут программы «Ты не поверишь!» и «Звезды сошлись». Вместо них НТВ покажет фильм «Кровные братья».

Напомним, борт «Саратовских авиалиний» вылетел из аэропорта Домодедово в Орск сегодня днем. Через несколько минут после взлета связь с самолетом была потеряна, а затем он пропал с радаров. Вскоре стало известно, что самолет потерпел крушение.

смотретьПассажирский Ан-148 разбился в Подмосковье
Пассажирский Ан-148 разбился в Подмосковье
Предварительный осмотр места катастрофы показал, что выживших нет. Возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает несколько версий крушения.

Список жертв катастрофы

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