НТВ меняет сетку вещания в связи с катастрофой Ан-148

Телеканал НТВ скорректировал сетку вещания в связи с авиакатастрофой в Раменском районе Подмосковья, унесшей жизни 71 человека.
В связи с трагедией в Подмосковье телеканал НТВ меняет сетку вещания и снимает с эфира развлекательные программы. Сегодня в эфир не выйдут программы «Ты не поверишь!» и «Звезды сошлись». Вместо них НТВ покажет фильм «Кровные братья».
Напомним, борт «Саратовских авиалиний» вылетел из аэропорта Домодедово в Орск сегодня днем. Через несколько минут после взлета связь с самолетом была потеряна, а затем он пропал с радаров. Вскоре стало известно, что самолет потерпел крушение.
Предварительный осмотр места катастрофы показал, что выживших нет. Возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает несколько версий крушения.
Список жертв катастрофы
Напомним, борт «Саратовских авиалиний» вылетел из аэропорта Домодедово в Орск сегодня днем. Через несколько минут после взлета связь с самолетом была потеряна, а затем он пропал с радаров. Вскоре стало известно, что самолет потерпел крушение.
Предварительный осмотр места катастрофы показал, что выживших нет. Возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает несколько версий крушения.
Список жертв катастрофы
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