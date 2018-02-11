Нападения и погромы: как бандеровцы превратились на Украине в касту неприкасаемых

Любители украинского порядка поссорили киевские власти с Польшей и Венгрией, но останавливать марши во славу Бандеры не собираются. А Порошенко тем временем объясняет пенсионерам: в вашей нищете виноват Брежнев.
Колонный зал мэрии Киева. В центре — портрет Степана Бандеры. Это литературно-политический вечер. Ораторы с пафосом продвигают некую миссию Незалежной: главные миссионеры — украинские националисты. В числе прочих находятся и школьники. Для них здесь — книжная ярмарка. Сказки и учебники по истории, правда, переписанной на новый лад. В этих книгах нет ничего о подвигах советских солдат, партизан.
Подвиг школьников из «Молодой гвардии» остался в памяти поколений как вечный пример мужества и борьбы с фашизмом. 9 февраля 1943-го после жестоких пыток юных партизан казнили гестаповцы. Но на этой неделе на Украине не вспоминали эту страшную дату. Здесь о «Молодой гвардии» уже не принято говорить, поскольку Незалежная продвигает совсем других героев — тех, кто использует фашистские лозунги, факелы и клятвы наказывать всех так называемых несвидомых, то есть несогласных с их идеологией.
В последнее время на Украине радикалы осуществили массовые погромы в православных храмах. Хотя понятно: эти нападки с религией и верой на самом деле ничего общего не имеют. И если бы кое-кто наверху хотел защитить прихожан и храмы, многие из которых, между прочим, являются памятниками архитектуры, то никаких погромов и поджогов бы не было.
Юрий Бойко, лидер партии «Оппозиционный блок» (Украина): «Все эти радикальные группировки работают под крышей правоохранительных органов, и все они выполняют задание власти. Ничего общего с реальным патриотическим движением они не имеют, это группировка, которая действительно сегодня становится уже угрозой государственности в стране».
Отчасти эта усиленная бандеризация сейчас — как ответочка Польше на закон о запрете пропаганды этой идеологии. Киев обвиняет Варшаву в недипломатичности, Варшава припоминает Волынскую резню. Впрочем, и тут на Украине снова увидели «руку Кремля»: мол, это Москва ссорит соседей. И вообще, это агенты ФСБ нападают на храмы, а русские пропагандисты рады стараться. Хотя уже известно не только то, кто продвигает этих радикалов, но и то, кто им платит. Участники «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация) и бандеровцы теперь на Украине что-то вроде неприкасаемых.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Валерии Алёхиной.
Подвиг школьников из «Молодой гвардии» остался в памяти поколений как вечный пример мужества и борьбы с фашизмом. 9 февраля 1943-го после жестоких пыток юных партизан казнили гестаповцы. Но на этой неделе на Украине не вспоминали эту страшную дату. Здесь о «Молодой гвардии» уже не принято говорить, поскольку Незалежная продвигает совсем других героев — тех, кто использует фашистские лозунги, факелы и клятвы наказывать всех так называемых несвидомых, то есть несогласных с их идеологией.
В последнее время на Украине радикалы осуществили массовые погромы в православных храмах. Хотя понятно: эти нападки с религией и верой на самом деле ничего общего не имеют. И если бы кое-кто наверху хотел защитить прихожан и храмы, многие из которых, между прочим, являются памятниками архитектуры, то никаких погромов и поджогов бы не было.
Юрий Бойко, лидер партии «Оппозиционный блок» (Украина): «Все эти радикальные группировки работают под крышей правоохранительных органов, и все они выполняют задание власти. Ничего общего с реальным патриотическим движением они не имеют, это группировка, которая действительно сегодня становится уже угрозой государственности в стране».
Отчасти эта усиленная бандеризация сейчас — как ответочка Польше на закон о запрете пропаганды этой идеологии. Киев обвиняет Варшаву в недипломатичности, Варшава припоминает Волынскую резню. Впрочем, и тут на Украине снова увидели «руку Кремля»: мол, это Москва ссорит соседей. И вообще, это агенты ФСБ нападают на храмы, а русские пропагандисты рады стараться. Хотя уже известно не только то, кто продвигает этих радикалов, но и то, кто им платит. Участники «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация) и бандеровцы теперь на Украине что-то вроде неприкасаемых.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Валерии Алёхиной.
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