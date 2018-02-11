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В Москве прошел третий ежегодный велопарад

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В Москве прошел третий ежегодный велопарад

В Москве прошел третий ежегодный велопарад

В Москве прошел третий ежегодный велопарад

    По центру столицы проехали тысячи человек, чтобы показать: зима не преграда для передвижения на двухколесном. Главное — не нарушать ПДД.

    Это третий зимний велопарад. Матерым участникам заезда сегодняшний снег и минус 9 нипочем. В прошлом году они рассекали по московским улицам в минус 27.

    На велопараде собрались очень разные люди. Посол Швеции приехал на служебном велосипеде. Москвич Виктор с трудом ходит и говорит, но работает. Благодаря велотрайку он может без посторонней помощи путешествовать и ездить по делам.

    Ради велопарада перекрыли все набережные от Лужников до Кремля. А еще — Варварку и Китайгородский проезд. Кульминация маршрута — парк Зарядье. Когда еще увидишь его без машин и пробок, под февральским снегопадом.

    Велопарад — не соревнование. Максимальная скорость — 15 километров. Обгонять других участников нельзя. Во избежание столкновений очень просят не делать селфи. Шлемы желательны, но не обязательны.

    Подробности — в видеоматериале.

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