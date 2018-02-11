В Москве прошел третий ежегодный велопарад

По центру столицы проехали тысячи человек, чтобы показать: зима не преграда для передвижения на двухколесном. Главное — не нарушать ПДД.

372 велоспорт

Москва

Это третий зимний велопарад. Матерым участникам заезда сегодняшний снег и минус 9 нипочем. В прошлом году они рассекали по московским улицам в минус 27.



На велопараде собрались очень разные люди. Посол Швеции приехал на служебном велосипеде. Москвич Виктор с трудом ходит и говорит, но работает. Благодаря велотрайку он может без посторонней помощи путешествовать и ездить по делам.



Ради велопарада перекрыли все набережные от Лужников до Кремля. А еще — Варварку и Китайгородский проезд. Кульминация маршрута — парк Зарядье. Когда еще увидишь его без машин и пробок, под февральским снегопадом.



Велопарад — не соревнование. Максимальная скорость — 15 километров. Обгонять других участников нельзя. Во избежание столкновений очень просят не делать селфи. Шлемы желательны, но не обязательны.



Подробности — в видеоматериале.