Собянин выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148

комментировать
Текстовая трансляция

Собянин выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148

Собянин выразил соболезнования в связи с крушением <nobr>Ан-148</nobr>

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибших при крушении Ан-148 в Подмосковье.

Сергей Собянин: «Выражаю соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа „Саратовских авиалиний“».

Он добавил, что столичные власти предложили МЧС и Минтрансу любую необходимую помощь, в том числе московских медучреждений и социальных служб.




Ранее сообщалось, что Ан-148, вылетевший из столичного аэропорта Домодедово в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. На месте обнаружены фрагменты тел.

смотретьПассажирский Ан-148 разбился в Подмосковье
Пассажирский Ан-148 разбился в Подмосковье
По факту крушения возбуждено уголовное дело. Расследовать его будет центральный аппарат СКР.

Новости по теме

Катастрофа Ан-148 в Подмосковье

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

НТВ в социальных сетях

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru