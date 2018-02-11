Собянин выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибших при крушении
Ан-148 в Подмосковье.
Сергей Собянин: «Выражаю соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа „Саратовских авиалиний“».
Он добавил, что столичные власти предложили МЧС и Минтрансу любую необходимую помощь, в том числе московских медучреждений и социальных служб.
Ранее сообщалось, что Ан-148, вылетевший из столичного аэропорта Домодедово в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. На месте обнаружены фрагменты тел.
По факту крушения возбуждено уголовное дело. Расследовать его будет центральный аппарат СКР.
Он добавил, что столичные власти предложили МЧС и Минтрансу любую необходимую помощь, в том числе московских медучреждений и социальных служб.
Выражаю соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа «Саратовских авиалиний». Предложили МЧС, Минтрансу любую необходимую помощь, в том числе московских медучреждений и социальных служб.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 11 февраля 2018 г.
Ранее сообщалось, что Ан-148, вылетевший из столичного аэропорта Домодедово в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. На месте обнаружены фрагменты тел.
По факту крушения возбуждено уголовное дело. Расследовать его будет центральный аппарат СКР.
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