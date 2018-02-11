К месту крушения Ан-148 в Подмосковье вылетели два вертолета Ми-8

Самолет «Саратовских авиалиний», который следовал из Москвы в Орск, разбился в Раменском районе Подмосковья.
На место крушения Ан-148 с аэродромов Чкаловский и Маячково вылетели два вертолета Ми-8 со спасателями на борту. Об этом сообщил источник РИА Новости. Тем временем Московская межрегиональная транспортная прокуратура и Южная транспортная прокуратура начали проверку по факту катастрофы.
Рейс 703 «Саратовских авиалиний» вылетел в Орск из Домодедово в 14:21 по московскому времени. Как подтвердили в Росавиации, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Связь с самолетом была потеряна спустя несколько минут после взлета.
Рейс 703 «Саратовских авиалиний» вылетел в Орск из Домодедово в 14:21 по московскому времени. Как подтвердили в Росавиации, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Связь с самолетом была потеряна спустя несколько минут после взлета.
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