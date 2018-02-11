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    В районе крушения Ан-148 в Подмосковье идет сильный снег

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    В районе крушения Ан-148 в Подмосковье идет сильный снег

    В районе крушения <nobr>Ан-148</nobr> в Подмосковье идет сильный снег

    В Раменском районе Подмосковья, где, по данным источника, потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148, облачная погода и идет снег.

    Как сообщили «Интерфаксу» в ситуационном центре Росгидромета, «фактическая погода — снег, облачность 10 баллов, температура в пределах минус 4 — минус 5 градусов». Там также добавили, что ветер в Подмосковье не сильный.

    Ранее источник в экстренных службах сообщил, что пассажирский Ан-148 «Саратовских авиалиний», ранее пропавший с радаров, упал в Раменском районе. На борту лайнера находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Самолет летел из аэропорта Домодедово в Орск.

    В МЧС в свою очередь заявили, что к месту предполагаемого падения Ан-148 выехала группа спасателей. В готовность также привели отряд «Центроспас» и центр «Лидер».

    Источник РИА Новости в экстренных службах в свою очередь заявил, что упавший самолет обнаружили с воздуха.

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