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    Министр транспорта выехал на место крушения Ан-148

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    Министр транспорта выехал на место крушения Ан-148

    Министр транспорта выехал на место крушения <nobr>Ан-148</nobr>

    Вылетевший из Домодедово пассажирский самолет пропал в радаров в Раменском районе Подмосковья.

    Глава Минтранса Максим Соколов отправился на место предполагаемого крушения самолета «Саратовских авиалиний», передает ТАСС.

    По предварительным данным, Ан-148 рухнул в Раменском районе Московской области. К предполагаемому месту падения ранее отправились спасатели. В ситуационном центре Росгидромета сообщили, что в этом районе облачная погода и идет снег, но ветер несильный, передает «Интерфакс».

    Ситуационный центр Росгидромета: «Фактическая погода — снег, облачность 10 баллов, температура в пределах минус 4 — минус 5 градусов».

    На борту Ан-148, по предварительным даннным, находились более 70 человек, в том числе 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет летел из Москвы в Орск.

    НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию.

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