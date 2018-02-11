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    В работе «Райффайзенбанка» произошел сбой

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    В работе «Райффайзенбанка» произошел сбой

    В работе «Райффайзенбанка» произошел сбой

    В официальном Twitter «Райффайзенбанка» сообщается о сбое в работе кредитной организации.

    Из сообщения «Райффайзенбанка»: «Сейчас наблюдаются сложности с проведением операций по картам банка в банкоматах, торговых точках и сети Интернет».

    В банке принесли извинения клиентам за временные неудобства. Там также сообщили, что причина неполадок выявлена, специалисты работают над ее устранением.


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