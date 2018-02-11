В работе «Райффайзенбанка» произошел сбой

В официальном Twitter «Райффайзенбанка» сообщается о сбое в работе кредитной организации.
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Из сообщения «Райффайзенбанка»: «Сейчас наблюдаются сложности с проведением операций по картам банка в банкоматах, торговых точках и сети Интернет».
В банке принесли извинения клиентам за временные неудобства. Там также сообщили, что причина неполадок выявлена, специалисты работают над ее устранением.
В банке принесли извинения клиентам за временные неудобства. Там также сообщили, что причина неполадок выявлена, специалисты работают над ее устранением.
📢‼️Сейчас наблюдаются сложности с проведением операций по картам банка в банкоматах, торговых точках и сети Интеренет. Мы приносим свои извинения за неудобства. Причина появления неполадок была выявлена и наши специалисты активно работают над скорейшим устранением.— Райффайзенбанк (@Raiffeisen_Ru) 11 февраля 2018 г.
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