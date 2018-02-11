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    Почти 30 рейсов задержали в московских аэропортах

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    Почти 30 рейсов задержали в московских аэропортах

    Почти 30 рейсов задержали в московских аэропортах

    В московских аэропортах в воскресенье отменено 13 рейсов, еще почти 30 задержано. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

    По состоянию на 13:30 в аэропорту Внуково семь рейсов задержано, три отменено, в Домодедово восемь рейсов задержано и 10 отменено. Еще 12 вылетов задержали в аэропорту Шереметьево.

    По данным синоптиков, в воскресенье в столице ожидается облачная погода с небольшим снегом. Температура воздуха будет опускаться до минус 6 градусов.

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