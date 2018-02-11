Глава ОКР оценил шансы появления российского флага на закрытии Олимпиады

Спортивные чиновники делают максимум для того, чтобы на церемонии закрытия Олимпиады в Пхёнчхане российские спортсмены все же смогли пройти с триколором. Об этом в интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.
Глава ОКР подчеркнул: российская сторона старается четко соблюдать все правила, упомянутые в решении исполкома Международного олимпийского комитета.
Александр Жуков, президент ОКР: «Я вам могу сказать, что мы делаем максимум возможного. Мы стараемся четко выполнять все те правила, которые были упомянуты в этом решении исполкома. Кстати, когда обсуждался вопрос, участвовать в Олимпиаде или нет на таких условиях, было много голосов: а давайте вообще не будем участвовать. А последствия такого шага были бы, на мой взгляд, катастрофическими для российского спорта, для олимпийского движения в целом. И подавляющее большинство спортсменов решило ехать. Несмотря на то, что условия очень тяжелые — выступать без своего флага, без гимна, но с Россией в сердце. И сейчас у наших спортсменов, у всех болельщиков лозунг: „Россия в моем сердце“. И, конечно же, в этих условиях, я думаю, мы должны втройне поддерживать наших спортсменов, они должны чувствовать поддержку всех россиян и болельщиков здесь, в России».
Жуков также выразил уверенность, что, несмотря на отстранение ведущих спортсменов, практически во всех видах спорта россияне будут выглядеть достойно. Вместе с тем глава ОКР призвал не строить медальных планов.
Александр Жуков: «Я всегда был противником какого-либо медального плана, потому что это спорт и здесь могут быть самые разнообразные результаты. Тем более сейчас, в этих условиях, когда наши сильнейшие спортсмены не могут принять участие в Олимпиаде. Тем не менее я могу по любому виду спорта сказать, что у нас есть талантливые способные спортсмены, которые могут выиграть медали. В фигурном катании сейчас уже начались соревнования командные. Блестяще выступила наша пара — Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Я уверен в том, что наши девочки — Евгения Медведева и Алина Загитова — будут, конечно, фаворитами на этой Олимпиаде. Конечно, мы на хоккеистов рассчитываем, безусловно. Я думаю, что даже в усеченном составе, очень сильно усеченном составе, наши лыжники и биатлонисты все равно смогут где-то претендовать на медали. Поэтому мне кажется, что практически во всех видах спорта наши спортсмены будут выглядеть хорошо».
Ранее глава МОК Томас Бах сообщил, что комитет «оставил возможность российским спортсменам пройти на церемонии закрытия с национальным флагом». В таком случае, по словам Баха, «церемония закрытия может стать сигналом, что Россия приняла и выполнила требования и новое начало стало возможным».
Александр Жуков, президент ОКР: «Я вам могу сказать, что мы делаем максимум возможного. Мы стараемся четко выполнять все те правила, которые были упомянуты в этом решении исполкома. Кстати, когда обсуждался вопрос, участвовать в Олимпиаде или нет на таких условиях, было много голосов: а давайте вообще не будем участвовать. А последствия такого шага были бы, на мой взгляд, катастрофическими для российского спорта, для олимпийского движения в целом. И подавляющее большинство спортсменов решило ехать. Несмотря на то, что условия очень тяжелые — выступать без своего флага, без гимна, но с Россией в сердце. И сейчас у наших спортсменов, у всех болельщиков лозунг: „Россия в моем сердце“. И, конечно же, в этих условиях, я думаю, мы должны втройне поддерживать наших спортсменов, они должны чувствовать поддержку всех россиян и болельщиков здесь, в России».
Жуков также выразил уверенность, что, несмотря на отстранение ведущих спортсменов, практически во всех видах спорта россияне будут выглядеть достойно. Вместе с тем глава ОКР призвал не строить медальных планов.
Александр Жуков: «Я всегда был противником какого-либо медального плана, потому что это спорт и здесь могут быть самые разнообразные результаты. Тем более сейчас, в этих условиях, когда наши сильнейшие спортсмены не могут принять участие в Олимпиаде. Тем не менее я могу по любому виду спорта сказать, что у нас есть талантливые способные спортсмены, которые могут выиграть медали. В фигурном катании сейчас уже начались соревнования командные. Блестяще выступила наша пара — Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Я уверен в том, что наши девочки — Евгения Медведева и Алина Загитова — будут, конечно, фаворитами на этой Олимпиаде. Конечно, мы на хоккеистов рассчитываем, безусловно. Я думаю, что даже в усеченном составе, очень сильно усеченном составе, наши лыжники и биатлонисты все равно смогут где-то претендовать на медали. Поэтому мне кажется, что практически во всех видах спорта наши спортсмены будут выглядеть хорошо».
Ранее глава МОК Томас Бах сообщил, что комитет «оставил возможность российским спортсменам пройти на церемонии закрытия с национальным флагом». В таком случае, по словам Баха, «церемония закрытия может стать сигналом, что Россия приняла и выполнила требования и новое начало стало возможным».
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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