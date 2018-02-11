Мужчина с ножом набросился на посетителей ТЦ в Пекине

Вооруженный ножом мужчина набросился на покупателей в торговом центре, расположенном в районе Сидань в Пекине. Полиции удалось задержать нападавшего.
Нападение произошло около 13:00 по местному времени (8:00 по Москве). В торговом центре Даюэчэн (английское название Joy City) мужчина с ножом напал на посетителей.
Полицейские оперативно схватили нападавшего. Но избежать жертв не удалось. От полученных ранений скончалась одна женщина. Как сообщают в соцсетях, в больницу доставили 12 пострадавших, передает РИА Новости.
Власти пока не раскрывают, что послужило мотивом действий нападавшего. Известно, что ему 35 лет. Подозреваемого допрашивают.
ТЦ, где произошло нападение, находится на западе Пекина в одном из главных торговых районов города.
Полицейские оперативно схватили нападавшего. Но избежать жертв не удалось. От полученных ранений скончалась одна женщина. Как сообщают в соцсетях, в больницу доставили 12 пострадавших, передает РИА Новости.
Власти пока не раскрывают, что послужило мотивом действий нападавшего. Известно, что ему 35 лет. Подозреваемого допрашивают.
ТЦ, где произошло нападение, находится на западе Пекина в одном из главных торговых районов города.
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