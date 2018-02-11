Таксист с ножом отобрал 65 тысяч рублей у пассажира в Москве

Московский студент заявил в полицию о разбойном нападении, которое совершил таксист.
Как сообщили ТАСС в ГУ МВД РФ по Москве, студент 1994 года рождения заявил, что инцидент произошел на 103-м км МКАД.
По словам молодого человека, водитель такси Volkswagen Polo, в котором он ехал в качестве пассажира, угрожая ему ножом, отобрал у него 65 тысяч рублей и высадил из машины. Полиция проводит проверку по данному факту.
По словам молодого человека, водитель такси Volkswagen Polo, в котором он ехал в качестве пассажира, угрожая ему ножом, отобрал у него 65 тысяч рублей и высадил из машины. Полиция проводит проверку по данному факту.
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