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    Таксист с ножом отобрал 65 тысяч рублей у пассажира в Москве

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    Таксист с ножом отобрал 65 тысяч рублей у пассажира в Москве

    Таксист с ножом отобрал 65 тысяч рублей у пассажира в Москве

    Московский студент заявил в полицию о разбойном нападении, которое совершил таксист.

    Как сообщили ТАСС в ГУ МВД РФ по Москве, студент 1994 года рождения заявил, что инцидент произошел на 103-м км МКАД.

    По словам молодого человека, водитель такси Volkswagen Polo, в котором он ехал в качестве пассажира, угрожая ему ножом, отобрал у него 65 тысяч рублей и высадил из машины. Полиция проводит проверку по данному факту.

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