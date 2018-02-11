Следствие вели… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Следствие вели… 16+
    •  
    Финансист из Краснодара построила бизнес на бактериальной очистке труб. ЖКХ, изобретения, технологии, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФинансист из Краснодара построила бизнес на бактериальной очистке труб

    Финансист из Краснодара построила бизнес на бактериальной очистке труб

    комментировать
    Финансист из Краснодара построила бизнес на бактериальной очистке труб

    Финансист из Краснодара построила бизнес на бактериальной очистке труб

    Финансист из Краснодара построила бизнес на бактериальной очистке труб

      В сумочке у Елены Левиной из Краснодара всегда есть обрезки металлических труб.

      Она долгое время работала финансовым директором, но хотела открыть свое дело. И как-то раз к ней попали советские разработки по применению кисломолочных бактерий в очистке систем теплоснабжения. Елена изучила вопрос (даже проводила опыты на кухне) и поняла: это золотая жила.

      Традиционно батареи и трубы чистят от солевых отложений при помощи соляной кислоты, которая стоит копейки, но повреждает металл, приближая недешевый капитальный ремонт. Кроме того, из-за токсичности ее не стоит сливать в канализацию. Бактерии — совсем другое дело. Они вырабатывают слабые кислоты, которые мягко растворяют соли и не вредят природе. Те самые обрезки труб как раз и демонстрируют результат.

      У компании Елены уже множество заказов от коммунальщиков и промышленных предприятий.

      Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru