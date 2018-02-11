Финансист из Краснодара построила бизнес на бактериальной очистке труб

В сумочке у Елены Левиной из Краснодара всегда есть обрезки металлических труб.
Она долгое время работала финансовым директором, но хотела открыть свое дело. И как-то раз к ней попали советские разработки по применению кисломолочных бактерий в очистке систем теплоснабжения. Елена изучила вопрос (даже проводила опыты на кухне) и поняла: это золотая жила.
Традиционно батареи и трубы чистят от солевых отложений при помощи соляной кислоты, которая стоит копейки, но повреждает металл, приближая недешевый капитальный ремонт. Кроме того, из-за токсичности ее не стоит сливать в канализацию. Бактерии — совсем другое дело. Они вырабатывают слабые кислоты, которые мягко растворяют соли и не вредят природе. Те самые обрезки труб как раз и демонстрируют результат.
У компании Елены уже множество заказов от коммунальщиков и промышленных предприятий.
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
Традиционно батареи и трубы чистят от солевых отложений при помощи соляной кислоты, которая стоит копейки, но повреждает металл, приближая недешевый капитальный ремонт. Кроме того, из-за токсичности ее не стоит сливать в канализацию. Бактерии — совсем другое дело. Они вырабатывают слабые кислоты, которые мягко растворяют соли и не вредят природе. Те самые обрезки труб как раз и демонстрируют результат.
У компании Елены уже множество заказов от коммунальщиков и промышленных предприятий.
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
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