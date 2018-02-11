Секреты современных аквапарков: какие риски таят в себе водные аттракционы

Первые аквапарки появились в США более 70 лет назад. И все эти годы вокруг водных развлечений не утихают споры. Пахнет хлоркой — это хорошо или плохо? Надежно ли сделан купол и откуда в бассейнах берутся волны? И главное — кто и как проверяет безопасность порой совершенно безумных аттракционов?
Там, где климат позволяет, горки строят под открытым небом. В холодных краях аквапарк обычно накрывают крышей — как правило, округлой. С нее скатываются снег и наледь, а прочность у легких сводов продиктована самой формой — как у скорлупы яйца, нагрузка распределяется равномерно.
В феврале 2004 года в Москве рухнула крыша аквапарка «Трансвааль». Тогда погибли 28 человек, 193 пострадали. Следователи пришли к выводу, что причиной трагедии стали ошибки в проектировании и халатность тех представителей контролирующих органов, которые должны были проблему заметить. Специалисты говорят: строить купол с железобетонными перекрытиями для хлорированной среды изначально было плохой идеей.
История «Трансвааля» теперь служит уроком: материалы стараются выбирать другие и воздух внутри аквапарка постоянно осушают. С помощью вентиляции его прогоняют через установку, которая находится под основным залом на глубине шести метров. Она работает как холодный стакан: влага конденсируется и стекает в канализацию, а воздух выходит обратно в зал более сухим.
Еще в подземельях аквапарка находится волновая машина. Именно она создает волны в бассейне. Огромный насос засасывает воздух, поршни нагнетают его в специальный резервуар. С большой силой давление выталкивает воду в основной бассейн. Это происходит автоматически раз в 10–15 минут. Всего в среднего размера аквапарке циркулирует более 3000 кубометров воды.
Качество воды проверяют каждые четыре часа. Берут ее из водопровода, но дополнительно обрабатывают. Сначала, чтобы убить вирусы и бактерии, вводят озон — его вырабатывают прямо в чреве аквапарка. Затем вода проходит через многослойные фильтры. Внизу гравий, потом песок, сверху уголь. Дальше воду нагревают и добавляют кислотные реагенты — они выравнивают pH, чтобы вода стала комфортной для кожи посетителей. Здесь же начинает свою работу обеззараживатель — сейчас это чаще всего гипохлорит натрия. Растворенный в воде, он, в отличие от старых реагентов, характерного запаха хлорки не дает. Но все-таки начинает пахнуть, если встречается с чем-то органическим — например, потом или кремом на коже. Может даже вызвать раздражение. В том числе и поэтому перед входом в бассейн настоятельно просят принимать душ.
Планируя визит в аквапарк, стоит проконсультироваться с врачом. На некоторых аттракционах организм испытывает серьезную нагрузку. Если у вас есть даже предрасположенности к болезни, закончиться все может плачевно.
Чтобы избежать трагедий, горки проверяют в начале каждого рабочего дня. Сначала исследуют внутри, «на сухую»: все ли швы и крепления в порядке, нет ли трещин. Потом включают воду и делают пробный заезд. Правда, и это стопроцентной гарантии от синяков и ссадин не дает.
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
В феврале 2004 года в Москве рухнула крыша аквапарка «Трансвааль». Тогда погибли 28 человек, 193 пострадали. Следователи пришли к выводу, что причиной трагедии стали ошибки в проектировании и халатность тех представителей контролирующих органов, которые должны были проблему заметить. Специалисты говорят: строить купол с железобетонными перекрытиями для хлорированной среды изначально было плохой идеей.
История «Трансвааля» теперь служит уроком: материалы стараются выбирать другие и воздух внутри аквапарка постоянно осушают. С помощью вентиляции его прогоняют через установку, которая находится под основным залом на глубине шести метров. Она работает как холодный стакан: влага конденсируется и стекает в канализацию, а воздух выходит обратно в зал более сухим.
Еще в подземельях аквапарка находится волновая машина. Именно она создает волны в бассейне. Огромный насос засасывает воздух, поршни нагнетают его в специальный резервуар. С большой силой давление выталкивает воду в основной бассейн. Это происходит автоматически раз в 10–15 минут. Всего в среднего размера аквапарке циркулирует более 3000 кубометров воды.
Качество воды проверяют каждые четыре часа. Берут ее из водопровода, но дополнительно обрабатывают. Сначала, чтобы убить вирусы и бактерии, вводят озон — его вырабатывают прямо в чреве аквапарка. Затем вода проходит через многослойные фильтры. Внизу гравий, потом песок, сверху уголь. Дальше воду нагревают и добавляют кислотные реагенты — они выравнивают pH, чтобы вода стала комфортной для кожи посетителей. Здесь же начинает свою работу обеззараживатель — сейчас это чаще всего гипохлорит натрия. Растворенный в воде, он, в отличие от старых реагентов, характерного запаха хлорки не дает. Но все-таки начинает пахнуть, если встречается с чем-то органическим — например, потом или кремом на коже. Может даже вызвать раздражение. В том числе и поэтому перед входом в бассейн настоятельно просят принимать душ.
Планируя визит в аквапарк, стоит проконсультироваться с врачом. На некоторых аттракционах организм испытывает серьезную нагрузку. Если у вас есть даже предрасположенности к болезни, закончиться все может плачевно.
Чтобы избежать трагедий, горки проверяют в начале каждого рабочего дня. Сначала исследуют внутри, «на сухую»: все ли швы и крепления в порядке, нет ли трещин. Потом включают воду и делают пробный заезд. Правда, и это стопроцентной гарантии от синяков и ссадин не дает.
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
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