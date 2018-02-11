Тайны полярной ночи: как выдержать зиму без солнца

Земля, как известно, вращается вокруг Солнца не прямо — ее ось имеет наклон. В итоге в течение года то один полюс, то другой надолго «отворачиваются» от светила, оказываясь в тени. Все, что севернее полярного круга, на это время (полярную ночь) погружается в круглосуточный мрак. И чем ближе к полюсу, тем дольше темный период.
На широте Мурманска света белого не видят 40 суток. В конце декабря несколько дней совсем не рассветает, в остальное время немного светлеет только в середине дня. Все это время город с 300-тысячным населением живет при искусственном освещении, и бесследно это не проходит.
Нарушение суточных ритмов вредит многим системам организма. Онкология, проблемы с сердцем и легкими диагностируются чаще, чем в центре или на юге России. Мозг не понимает, когда ему спать, а когда бодрствовать, возникает хронический стресс — причем и от полярного дня тоже, когда летом несколько месяцев солнце вообще не заходит. В 70-е в СССР ввели даже термин — «синдром полярного напряжения» и выяснили, что, например, на Шпицбергене (это на тысячу километров севернее Мурманска), где полярная ночь длится почти четыре месяца, каждый третий страдает от депрессии, а 80% испытывают трудности с засыпанием и потом чувствуют себя разбитыми.
Как выяснили ученые, у коренных жителей этих мест, саамов, адаптационный механизм заложен в генах. А вот из приезжих лишь 30%, по данным врачей Научной лаборатории полярной медицины, могут приспособиться к полярному дню и ночи, долгому периоду холода без вреда для здоровья. Те, кому это удается, становятся другими на клеточном уровне: организм начинает брать энергию не из углеводов, а из жиров, отмечаются изменения внутренних органов.
Чтобы темнота давила меньше, мурманчане стараются покупать люстры и фонари поярче, раскрашивают дома в нескучные цвета, иллюминация в центре — на зависть многим более крупным городам. Главное чудо техники, которое помогает не разориться на счетах за электричество, — сильно подешевевшие экономичные светодиоды. Они выручают и людей, и даже страусов.
Современные технологии, судя по всему, вообще уже позволяют и человеку, и другим живым существам неплохо жить практически где угодно, рукотворно создавая нужные условия.
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
Нарушение суточных ритмов вредит многим системам организма. Онкология, проблемы с сердцем и легкими диагностируются чаще, чем в центре или на юге России. Мозг не понимает, когда ему спать, а когда бодрствовать, возникает хронический стресс — причем и от полярного дня тоже, когда летом несколько месяцев солнце вообще не заходит. В 70-е в СССР ввели даже термин — «синдром полярного напряжения» и выяснили, что, например, на Шпицбергене (это на тысячу километров севернее Мурманска), где полярная ночь длится почти четыре месяца, каждый третий страдает от депрессии, а 80% испытывают трудности с засыпанием и потом чувствуют себя разбитыми.
Как выяснили ученые, у коренных жителей этих мест, саамов, адаптационный механизм заложен в генах. А вот из приезжих лишь 30%, по данным врачей Научной лаборатории полярной медицины, могут приспособиться к полярному дню и ночи, долгому периоду холода без вреда для здоровья. Те, кому это удается, становятся другими на клеточном уровне: организм начинает брать энергию не из углеводов, а из жиров, отмечаются изменения внутренних органов.
Чтобы темнота давила меньше, мурманчане стараются покупать люстры и фонари поярче, раскрашивают дома в нескучные цвета, иллюминация в центре — на зависть многим более крупным городам. Главное чудо техники, которое помогает не разориться на счетах за электричество, — сильно подешевевшие экономичные светодиоды. Они выручают и людей, и даже страусов.
Современные технологии, судя по всему, вообще уже позволяют и человеку, и другим живым существам неплохо жить практически где угодно, рукотворно создавая нужные условия.
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
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