Несколько человек подрались в центре Москвы: есть раненый

Драка произошла на Сухаревской площади в Москве, один человек получил
колото-резаное ранение.
Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ, драка произошла около 8 утра около дома №8 на Сухаревской площади.
Из сообщения ГУ МВД: «Произошел конфликт на бытовой почве. Один человек получил колото-резаную рану. Участники конфликта задержаны».
В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что драка произошла после распития спиртных напитков в ближайшем ресторане.
Из сообщения ГУ МВД: «Произошел конфликт на бытовой почве. Один человек получил колото-резаную рану. Участники конфликта задержаны».
В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что драка произошла после распития спиртных напитков в ближайшем ресторане.
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