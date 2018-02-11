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    Несколько человек подрались в центре Москвы: есть раненый

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    Несколько человек подрались в центре Москвы: есть раненый

    Несколько человек подрались в центре Москвы: есть раненый

    Драка произошла на Сухаревской площади в Москве, один человек получил колото-резаное ранение.

    Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ, драка произошла около 8 утра около дома №8 на Сухаревской площади.

    Из сообщения ГУ МВД: «Произошел конфликт на бытовой почве. Один человек получил колото-резаную рану. Участники конфликта задержаны».

    В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что драка произошла после распития спиртных напитков в ближайшем ресторане.

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