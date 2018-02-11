Индонезиец с мачете устроил резню в церкви

В Индонезии 22-летний местный житель, вооруженный мачете, напал на прихожан католической церкви. Об этом сообщает издание Bisnis Indonesia.

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Отмечается, что инцидент произошел сегодня утром церкви в городе Слеман провинции Джокьякарта. В результате пострадали священник и еще три человека, их доставили в больницу. Всего же в момент нападения в церкви находились около 100 человек.



Нападавший был застрелен прибывшими полицейскими. Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются.



В 2016 году 18-летний студент попытался устроить взрыв в католической церкви в Медане, столице провинции Северная Суматра. Бомба в рюкзаке молодого человека не сработала, тогда он достал топор и напал с ним на священника. Священник получил незначительные травмы. Известно, что у нападавшего был символ «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая группировка).