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    Индонезиец с мачете устроил резню в церкви

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    Индонезиец с мачете устроил резню в церкви

    Индонезиец с мачете устроил резню в церкви

    Индонезиец с мачете устроил резню в церкви
  • Фото: Associated Press © 2018, Slamet Riyadi

    • В Индонезии 22-летний местный житель, вооруженный мачете, напал на прихожан католической церкви. Об этом сообщает издание Bisnis Indonesia.

    Отмечается, что инцидент произошел сегодня утром церкви в городе Слеман провинции Джокьякарта. В результате пострадали священник и еще три человека, их доставили в больницу. Всего же в момент нападения в церкви находились около 100 человек.

    Нападавший был застрелен прибывшими полицейскими. Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    В 2016 году 18-летний студент попытался устроить взрыв в католической церкви в Медане, столице провинции Северная Суматра. Бомба в рюкзаке молодого человека не сработала, тогда он достал топор и напал с ним на священника. Священник получил незначительные травмы. Известно, что у нападавшего был символ «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая группировка).

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