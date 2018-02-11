Браконьер застрелил инспектора Госохотнадзора под Челябинском

Специалиста Госохотнадзора убили в субботу вечером в Челябинской области, подозреваемый задержан.

По информации СУ СК по Челябинской области, ЧП произошло в лесу около станции Тумак Карталинского района.



Из сообщения СУ СК по Челябинской области: «Обнаружено тело специалиста государственного охотничьего надзора с огнестрельным ранением. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ „Убийство“».



По подозрению в убийстве был задержан житель города Карталы. По данным ведомства, он незаконно охотился и выстрелил в инспектора, пытавшегося его задержать.