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    Браконьер застрелил инспектора Госохотнадзора под Челябинском

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    Браконьер застрелил инспектора Госохотнадзора под Челябинском

    Браконьер застрелил инспектора Госохотнадзора под Челябинском

    Специалиста Госохотнадзора убили в субботу вечером в Челябинской области, подозреваемый задержан.

    По информации СУ СК по Челябинской области, ЧП произошло в лесу около станции Тумак Карталинского района.

    Из сообщения СУ СК по Челябинской области: «Обнаружено тело специалиста государственного охотничьего надзора с огнестрельным ранением. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ „Убийство“».

    По подозрению в убийстве был задержан житель города Карталы. По данным ведомства, он незаконно охотился и выстрелил в инспектора, пытавшегося его задержать.

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