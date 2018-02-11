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    Грозненский реабилитационный центр начал обучать детей-инвалидов профессиям. Грозный, Чечня, дети и подростки, инвалиды, образование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГрозненский реабилитационный центр начал обучать детей-инвалидов профессиям

    Грозненский реабилитационный центр начал обучать детей-инвалидов профессиям

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    Грозненский реабилитационный центр начал обучать <nobr>детей-инвалидов</nobr> профессиям

    Грозненский реабилитационный центр начал обучать детей-инвалидов профессиям

    Грозненский реабилитационный центр начал обучать <nobr>детей-инвалидов</nobr> профессиям

      Резьба по дереву, кулинария, шитье и даже гончарное дело — всем этим профессиям теперь можно обучиться в грозненском реабилитационном центре для детей-инвалидов. Там выиграли грант, закупили оборудование и уже провели первые уроки.

      Грант — полтора миллиона рублей — выделил фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В течение года 50 детей с ограниченными возможностями будут пробовать себя в разных направлениях: мастер резьбы по дереву и гончарного производства, фотограф, кондитер, портной и парикмахер. Последнее пользуется у детей наибольшим спросом. В учебном салоне не только дамы, колдующие над вечерними и свадебными прическами, но и прагматичные мужчины.

      Селимат Юсупова, куратор проекта «Жизнь без границ»: «Я думаю, что навыки им пригодятся минимум для себя, для своей семьи, а максимум — станет толчком для будущей профессиональной деятельности».

      Все специализации, предлагаемые детям-инвалидам для профессионального роста, составлены после изучения рынка труда.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Фатимы Дадаевой.

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