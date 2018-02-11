Грозненский реабилитационный центр начал обучать детей-инвалидов профессиям

Резьба по дереву, кулинария, шитье и даже гончарное дело — всем этим профессиям теперь можно обучиться в грозненском реабилитационном центре для детей-инвалидов . Там выиграли грант, закупили оборудование и уже провели первые уроки.

Грант — полтора миллиона рублей — выделил фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В течение года 50 детей с ограниченными возможностями будут пробовать себя в разных направлениях: мастер резьбы по дереву и гончарного производства, фотограф, кондитер, портной и парикмахер. Последнее пользуется у детей наибольшим спросом. В учебном салоне не только дамы, колдующие над вечерними и свадебными прическами, но и прагматичные мужчины.



Селимат Юсупова, куратор проекта «Жизнь без границ»: «Я думаю, что навыки им пригодятся минимум для себя, для своей семьи, а максимум — станет толчком для будущей профессиональной деятельности».



Все специализации, предлагаемые детям-инвалидам для профессионального роста, составлены после изучения рынка труда.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Фатимы Дадаевой.