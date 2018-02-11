В Гонконге выясняют причины смертельного ДТП с двухэтажным автобусом

Жертвами крупной аварии в Гонконге стали 18 человек. Еще 60 получили ранения.

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Гонконг

ДТП

На окраине города разбился двухэтажный автобус. По словам очевидцев, во время спуска с холма машина неожиданно потеряла управление и на полной скорости завалилась набок.



По одной из версий, водитель отставал от графика и потому решил прибавить скорость. Сам шофер не пострадал и сейчас дает показания.



Выживших экстренно доставили в больницы. В полиции Гонконга уже назвали это происшествие самым серьезным ДТП за последние 15 лет.