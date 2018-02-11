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    По Италии покатилась волна митингов против расизма и фашизма. Италия, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПо Италии покатилась волна митингов против расизма и фашизма

    По Италии покатилась волна митингов против расизма и фашизма

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    По Италии покатилась волна митингов против расизма и фашизма

    По Италии покатилась волна митингов против расизма и фашизма

    По Италии покатилась волна митингов против расизма и фашизма

      Тысячи итальянцев по всей стране вышли на массовые демонстрации против расизма и фашизма. Большая часть акций прошла мирно.

      Однако в одном из городов на юге Италии шествие закончилось столкновениями с полицией. Протестующие забросали стражей порядка камнями и пиротехникой. В ответ силовики применили дубинки.

      Самые массовые шествия состоялись в городе Мачерата. В конце января там нашли тело убитой 17-летней девушки. Полиция обвинила в преступлении мигранта из Нигерии и задержала двух его соотечественников. Вскоре после этого местный неонацист открыл стрельбу по группе приезжих из Африки, ранения получили 6 человек. Эти события и стали причиной народных волнений.

      Валентина Гулиодора: «Мы хотим сказать нет расизму и фашизму и хотим защитить основополагающие ценности нашей конституции, которые родились благодаря сопротивлению и движению партизан. Сейчас политические партии используют популизм, чтобы породить ненависть, террор и раскол, поэтому важно не забывать наши ценности и оставаться на стороне правды».

      Франческо Пиобичи: «Сегодня мы здесь, чтобы остановить волну ненависти к мигрантам и бедным людям, которая распространяется по нашему государству».

      Акции протеста проходят в преддверии парламентских выборов в Италии. Они состоятся 4 марта. По данным соцопросов, серьезную поддержку населения может получить правоцентристский альянс двух партий, которые выступают за жесткое ограничение прав мигрантов и за массовые депортации.

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