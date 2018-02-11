Вашингтон поддержал право Израиля на защиту от «поддерживаемых Ираном сил»

Белый дом поддерживает Израиль в связи с инцидентом на границе Сирии, заявила
пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.
В заявлении, которое цитирует РИА Новости, подчеркивается, что Израиль — это «твердый союзник Соединенных Штатов», и Вашингтон поддерживает «его право защищаться от поддерживаемых Ираном сирийских и ополченческих сил на юге Сирии».
Сара Сандерс: «Мы призываем Иран и его союзников прекратить провокационные действия и работать в направлении мира в регионе».
Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Иран «планирует путем эскалации угроз» добиться доминирующего положения в регионе, и США «решительно поддерживают право Израиля на самооборону».
В ночь на 10 февраля израильские военные сбили над Голанскими высотами иранский беспилотник, который, как утверждают в еврейском государстве, был запущен с территории Сирии. После этого авиация Израиля атаковала иранские объекты на территории САР. При этом сирийские ПВО сбили израильский F-16. Один из летчиков был госпитализирован с тяжелыми ранениями. А позднее Израиль нанес удары по 12 целям в центральной части Сирии, в том числе по батареям ПВО.
Сара Сандерс: «Мы призываем Иран и его союзников прекратить провокационные действия и работать в направлении мира в регионе».
Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Иран «планирует путем эскалации угроз» добиться доминирующего положения в регионе, и США «решительно поддерживают право Израиля на самооборону».
В ночь на 10 февраля израильские военные сбили над Голанскими высотами иранский беспилотник, который, как утверждают в еврейском государстве, был запущен с территории Сирии. После этого авиация Израиля атаковала иранские объекты на территории САР. При этом сирийские ПВО сбили израильский F-16. Один из летчиков был госпитализирован с тяжелыми ранениями. А позднее Израиль нанес удары по 12 целям в центральной части Сирии, в том числе по батареям ПВО.
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