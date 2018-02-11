Спортсменов перед Олимпиадой проверили на допинг более тысячи раз

Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Об этом сообщил медицинский директор Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Баджетт., медицинский директор МОК: «Хотел бы сообщить о программе антидопингового контроля перед Играми и в начале Игр, а также про профилактику заболеваний. Более тысячи тестов было проведено на сегодня, подавляющее число тестов взято во внесоревновательный период».По словам медицинского директора МОК, всего во время Олимпиады планируется взять 2,5 тысячи допинг-тестов. Причем, отметил Баджетт, более 1400 допинг-тестов проводятся на соревнованиях и более 1000 — вне соревнований. Для распределения такого большого количества тестов созданы специальные подразделения.По поводу российских атлетов Баджетт отметил, что они все — «чистые», но бдительность терять нельзя. По его словам, россияне по-прежнему находятся в «группе высокого риска».: «Олимпийским атлетам из России уделялось огромное внимание и до Игр, и сейчас. Одна из сложностей была в том, что работа комиссий МОК заключалась в том, чтобы отобрать тех спортсменов, в отношении которых не было никаких подозрений. Олимпийские атлеты из России, приехавшие сюда, „чистые“, но бдительность терять нельзя, как показывает история. Это группа высокого риска».Ранее исполком МОК принял решение допустить российских спортсменов до Игр-2018 в нейтральном статусе под олимпийским флагом. Всего приглашения на Олимпиаду получили 169 российских спортсменов.Олимпиада в Пхёнчхане проходит с 9 по 25 февраля. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 92 стран.