В Минсельхозе Забайкалья начались обыски

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края после задержания бывшего руководителя ведомства Михаила Кузьминова начались обыски.
Следователи совместно с полицейскими проводят обыски в кабинетах министра, четырех его замов, бухгалтерии и других сотрудников ведомства, сообщил ТАСС пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.
Егор Марков, пресс-секретарь СУ СКР по региону: «Следователи второго отдела по расследованию особо важных дел краевого следственного управления совместно с полицейскими проводят обыски в Минсельхозе. Несколько следственных групп проводят обыски в кабинетах министра, четырех его замов, бухгалтерии и других. Будут изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела».
Марков добавил, что в понедельник следователи обратятся в суд с ходатайством об аресте Кузьминова и его заместителя Ирины Малакшиной.
Напомним, Кузьминова и Малакшину задержали в субботу. Чиновников подозревают в превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.
По данным следствия, Кузьминов и Малакшина превысили полномочия при распределении субсидий, выделенных для компенсации ущерба сельхозпроизводителям, пострадавшим от засухи 2016 года. Чиновники вводили получателей субсидий в заблуждение, требуя от них выполнения ряда условий. От незаконных действий пострадали не менее семи сельхозпроизводителей. Причиненный им ущерб оценивается в более чем 10,5 млн рублей.
Егор Марков, пресс-секретарь СУ СКР по региону: «Следователи второго отдела по расследованию особо важных дел краевого следственного управления совместно с полицейскими проводят обыски в Минсельхозе. Несколько следственных групп проводят обыски в кабинетах министра, четырех его замов, бухгалтерии и других. Будут изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела».
Марков добавил, что в понедельник следователи обратятся в суд с ходатайством об аресте Кузьминова и его заместителя Ирины Малакшиной.
Напомним, Кузьминова и Малакшину задержали в субботу. Чиновников подозревают в превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.
По данным следствия, Кузьминов и Малакшина превысили полномочия при распределении субсидий, выделенных для компенсации ущерба сельхозпроизводителям, пострадавшим от засухи 2016 года. Чиновники вводили получателей субсидий в заблуждение, требуя от них выполнения ряда условий. От незаконных действий пострадали не менее семи сельхозпроизводителей. Причиненный им ущерб оценивается в более чем 10,5 млн рублей.
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