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    В Минсельхозе Забайкалья начались обыски

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    В Минсельхозе Забайкалья начались обыски

    В Минсельхозе Забайкалья начались обыски

    В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края после задержания бывшего руководителя ведомства Михаила Кузьминова начались обыски.

    Следователи совместно с полицейскими проводят обыски в кабинетах министра, четырех его замов, бухгалтерии и других сотрудников ведомства, сообщил ТАСС пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.

    Егор Марков, пресс-секретарь СУ СКР по региону: «Следователи второго отдела по расследованию особо важных дел краевого следственного управления совместно с полицейскими проводят обыски в Минсельхозе. Несколько следственных групп проводят обыски в кабинетах министра, четырех его замов, бухгалтерии и других. Будут изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела».

    Марков добавил, что в понедельник следователи обратятся в суд с ходатайством об аресте Кузьминова и его заместителя Ирины Малакшиной.

    Напомним, Кузьминова и Малакшину задержали в субботу. Чиновников подозревают в превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

    По данным следствия, Кузьминов и Малакшина превысили полномочия при распределении субсидий, выделенных для компенсации ущерба сельхозпроизводителям, пострадавшим от засухи 2016 года. Чиновники вводили получателей субсидий в заблуждение, требуя от них выполнения ряда условий. От незаконных действий пострадали не менее семи сельхозпроизводителей. Причиненный им ущерб оценивается в более чем 10,5 млн рублей.

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