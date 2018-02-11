Российские керлингисты проиграли швейцарцам на Олимпиаде

Российские керлингисты уступили команде Швейцарии в матче заключительного тура кругового турнира в
дабл-миксте на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий проиграли спортсменам из Швейцарии со счетом 9:8.
Ранее россияне выиграли у Норвегии, Финляндии, Китая и Южной Кореи, но уступили США.
Всего в олимпийском турнире по кёрлингу среди смешанных пар выступают восемь команд. По итогам предварительного раунда будут определены участники полуфиналов. Брызгалова и Крушельницкий уже гарантировали себе участие в полуфинале турнира. Соперник россиян по полуфиналу определится позднее.
Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
Ранее россияне выиграли у Норвегии, Финляндии, Китая и Южной Кореи, но уступили США.
Всего в олимпийском турнире по кёрлингу среди смешанных пар выступают восемь команд. По итогам предварительного раунда будут определены участники полуфиналов. Брызгалова и Крушельницкий уже гарантировали себе участие в полуфинале турнира. Соперник россиян по полуфиналу определится позднее.
Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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