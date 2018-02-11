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    Российские керлингисты проиграли швейцарцам на Олимпиаде

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Песня
    Российские керлингисты проиграли швейцарцам на Олимпиаде

    Российские керлингисты проиграли швейцарцам на Олимпиаде

    Российские керлингисты проиграли швейцарцам на Олимпиаде
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Песня

    • Российские керлингисты уступили команде Швейцарии в матче заключительного тура кругового турнира в дабл-миксте на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

    Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий проиграли спортсменам из Швейцарии со счетом 9:8.

    Ранее россияне выиграли у Норвегии, Финляндии, Китая и Южной Кореи, но уступили США.

    Всего в олимпийском турнире по кёрлингу среди смешанных пар выступают восемь команд. По итогам предварительного раунда будут определены участники полуфиналов. Брызгалова и Крушельницкий уже гарантировали себе участие в полуфинале турнира. Соперник россиян по полуфиналу определится позднее.

    Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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