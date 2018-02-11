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    США потребовали от Ирана прекратить «вредоносные действия» на границе Сирии и Израиля

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    США потребовали от Ирана прекратить «вредоносные действия» на границе Сирии и Израиля

    США потребовали от Ирана прекратить «вредоносные действия» на границе Сирии и Израиля

    США возложили на Тегеран ответственность за субботний инцидент на границе между Сирией и Израилем.

    Об этом заявила представитель госдепартамента США Хезер Науэрт. Она отметила, что США обеспокоены эскалацией напряженности в районе израильской границы и решительно поддерживают право Израиля на самооборону.

    По словам Науэрт, в Госдепартаменте считают, что Иран «планирует путем эскалации угроз» добиться доминирующего положения в регионе, «рискуя народами — от Йемена до Ливана». В связи с этим американское военное ведомство призвало Тегеран прекратить действия, «подрывающие мир и стабильность» в регионе.

    Хезер Науэрт: «Намеренное обострение угрозы со стороны Ирана и его стремление распространить свою власть и влияние представляет угрозу всем народам региона — от Йемена до Ливана. США продолжают оказывать сопротивление всему комплексу вредоносных действий Ирана в регионе и требуют от Ирана прекратить поведение, которое угрожает миру и стабильности».

    смотретьИзраиль назвал оборонительными удары по 12 объектам в Сирии
    Израиль назвал оборонительными удары по 12 объектам в Сирии
    Ранее сообщалось, что в ночь на 10 февраля израильские военные сбили над Голанскими высотами иранский беспилотник, который, как утверждают в еврейском государстве, был запущен с территории Сирии. После этого авиация Израиля атаковала иранские объекты на территории САР. При этом сирийские ПВО сбили израильский F-16. Один из летчиков был госпитализирован с тяжелыми ранениями. А позднее Израиль нанес удары по 12 целям в центральной части Сирии, в том числе по батареям ПВО.

    Премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран использует сирийскую территорию для организации агрессии против Израиля, а также заверил, что его страна будет защищаться от любых атак извне.

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