В Москве перекроют несколько улиц для зимнего велопарада

В воскресенье, 11 февраля несколько московских улиц будут перекрыты для проведением «Зимнего велопарада».
По данным ГУ МВД России по Москве, с 12:00 до 14:00 будет ограничено движение автотранспорта по 1-я, 2-я и 3-я Фрунзенской улицам, а также по улицам Тимура Фрунзе, Москворецкой и Варварке. Для проезда будут закрыты Крымский, Новокрымский, Саймоновский и Китайгородский проезды.
Кроме этого, будут ограничено движение по Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой набережным и Большому Москворецкому мосту, сообщает «Интерфакс».
Кроме этого, будут ограничено движение по Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой набережным и Большому Москворецкому мосту, сообщает «Интерфакс».
Комментарии