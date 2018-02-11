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    В Москве перекроют несколько улиц для зимнего велопарада

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    В Москве перекроют несколько улиц для зимнего велопарада

    В Москве перекроют несколько улиц для зимнего велопарада

    В воскресенье, 11 февраля несколько московских улиц будут перекрыты для проведением «Зимнего велопарада».

    По данным ГУ МВД России по Москве, с 12:00 до 14:00 будет ограничено движение автотранспорта по 1-я, 2-я и 3-я Фрунзенской улицам, а также по улицам Тимура Фрунзе, Москворецкой и Варварке. Для проезда будут закрыты Крымский, Новокрымский, Саймоновский и Китайгородский проезды.

    Кроме этого, будут ограничено движение по Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой набережным и Большому Москворецкому мосту, сообщает «Интерфакс».

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