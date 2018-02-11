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    В Мексике разбился полицейский вертолет. Мексика, авиационные катастрофы и происшествия, вертолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Мексике разбился полицейский вертолет

    В Мексике разбился полицейский вертолет

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    • Фото: @ElInformanteMX / twitter.com
    В Мексике разбился полицейский вертолет

    В Мексике разбился полицейский вертолет

    В Мексике разбился полицейский вертолет
    • Фото: @ElInformanteMX / twitter.com

      • Вертолет Федеральной полиции Мексики разбился в штате Халиско на западе страны.

      Воздушное судно упало с небольшой высоты. Экипаж получил травмы, не представляющие угрозы для жизни, сообщил глава полиции Манелич Кастилья.

      По его словам, причиной катастрофы стала ошибка пилотирования. Есть предположение, что вертолет упал после столкновения с проводами, передает ТАСС.

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