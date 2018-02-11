В Мексике разбился полицейский вертолет

Вертолет Федеральной полиции Мексики разбился в штате Халиско на западе страны.
Воздушное судно упало с небольшой высоты. Экипаж получил травмы, не представляющие угрозы для жизни, сообщил глава полиции Манелич Кастилья.
По его словам, причиной катастрофы стала ошибка пилотирования. Есть предположение, что вертолет упал после столкновения с проводами, передает ТАСС.
По его словам, причиной катастрофы стала ошибка пилотирования. Есть предположение, что вертолет упал после столкновения с проводами, передает ТАСС.
Комментарии