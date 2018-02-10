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    Под Ростовом в ДТП со снегоуборщиком погибли три человека

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    • Фото: ГУ МВД России по Ростовской области
    Под Ростовом в ДТП со снегоуборщиком погибли три человека

    Под Ростовом в ДТП со снегоуборщиком погибли три человека

    Под Ростовом в ДТП со снегоуборщиком погибли три человека
  • Фото: ГУ МВД России по Ростовской области

    • Столкновение легковушки с автомобилем коммунальной службы унесло жизни трех человек на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.

    ДТП случилось в субботу, около 19:20 по московскому времени. По предварительным данным, водитель автомобиля Opel не справился с управлением и врезался в комбинированную дорожную машину (КДМ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД по региону.

    В результате погибли водитель легковушки и две пассажирки.

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