Путин призвал Израиль избегать обострения ситуации в Сирии

Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с
премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил ракетные удары израильских ВВС по целям на территории Сирии.
Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин высказался «за то, чтобы избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе».
В свою очередь, пресс-служба Нетаньяху сообщила, что стороны договорились о продолжении координации действий между военными.
Телефонный разговор Путину и Нетаньяху был посвящен обсуждению резкого обострения обстановки на израильско-сирийской границе, после того как над Израилем был сбит иранский беспилотник и потерпел крушение самолет F-16 израильских ВВС.
Напомним, в ночь на 10 февраля израильские военные сбили над Голанскими высотами иранский беспилотник, который, как утверждают в еврейском государстве, был запущен с территории Сирии. После этого авиация Израиля атаковала иранские объекты на территории САР. При этом сирийские ПВО сбили израильский F-16. Один из летчиков был госпитализирован с тяжелыми ранениями. А позднее Израиль нанес удары по 12 целям в центральной части Сирии, в том числе по батареям ПВО.
МИД РФ выразил обеспокоенность в связи с израильскими ударами. В Москве призвали стороны к сдержанности и заявили о недопустимости создания угроз для российских военных в САР.
В свою очередь, пресс-служба Нетаньяху сообщила, что стороны договорились о продолжении координации действий между военными.
Телефонный разговор Путину и Нетаньяху был посвящен обсуждению резкого обострения обстановки на израильско-сирийской границе, после того как над Израилем был сбит иранский беспилотник и потерпел крушение самолет F-16 израильских ВВС.
Напомним, в ночь на 10 февраля израильские военные сбили над Голанскими высотами иранский беспилотник, который, как утверждают в еврейском государстве, был запущен с территории Сирии. После этого авиация Израиля атаковала иранские объекты на территории САР. При этом сирийские ПВО сбили израильский F-16. Один из летчиков был госпитализирован с тяжелыми ранениями. А позднее Израиль нанес удары по 12 целям в центральной части Сирии, в том числе по батареям ПВО.
МИД РФ выразил обеспокоенность в связи с израильскими ударами. В Москве призвали стороны к сдержанности и заявили о недопустимости создания угроз для российских военных в САР.
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