Американец скончался в самолете после посадки в Шереметьево

Авиалайнер китайской компании Air China совершил экстренную посадку в столичном Шереметьево.
Прервать перелет из Пекина в Женеву самолету пришлось из-за того, что у пожилого пассажира произошел приступ. Тогда пилот запросил экстренную посадку.
Сразу после приземления медики поднялись на борт. Врачи попытались реанимировать мужчину, однако спасти его не смогли. Пожилой американец китайского происхождения скончался, передает «Интерфакс».
Отметим, что накануне похожий случай произошел в Домодедово. На борту экстренно севшего в Москве самолета скончался гражданин Норвегии.
Сразу после приземления медики поднялись на борт. Врачи попытались реанимировать мужчину, однако спасти его не смогли. Пожилой американец китайского происхождения скончался, передает «Интерфакс».
Отметим, что накануне похожий случай произошел в Домодедово. На борту экстренно севшего в Москве самолета скончался гражданин Норвегии.
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