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    В Челябинске при пожаре погиб ребенок, оставленный дома один

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    • Фото: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com
    В Челябинске при пожаре погиб ребенок, оставленный дома один

    В Челябинске при пожаре погиб ребенок, оставленный дома один

    В Челябинске при пожаре погиб ребенок, оставленный дома один
  • Фото: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com

    • Шестилетний мальчик погиб при пожаре в жилом доме в Челябинске.

    Следователи Челябинска начали проверку после гибели ребенка при пожаре в жилом доме. Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, спасатели вынесли из горящей квартиры тело шестилетнего мальчика. Во время пожара мальчик находился в квартире один.

    Пресс-служба СУ СК по Челябинской области: «По предварительным данным, ребенок остался один в квартире без внимания взрослых. Причиной возгорания возможно явилось неосторожное обращение с огнем».

    Пожар в настоящее время потушен, следователи выясняют все обстоятельства ЧП.

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