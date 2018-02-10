В Челябинске при пожаре погиб ребенок, оставленный дома один

Шестилетний мальчик погиб при пожаре в жилом доме в Челябинске.
Следователи Челябинска начали проверку после гибели ребенка при пожаре в жилом доме. Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, спасатели вынесли из горящей квартиры тело шестилетнего мальчика. Во время пожара мальчик находился в квартире один.
Пресс-служба СУ СК по Челябинской области: «По предварительным данным, ребенок остался один в квартире без внимания взрослых. Причиной возгорания возможно явилось неосторожное обращение с огнем».
Пожар в настоящее время потушен, следователи выясняют все обстоятельства ЧП.
Пресс-служба СУ СК по Челябинской области: «По предварительным данным, ребенок остался один в квартире без внимания взрослых. Причиной возгорания возможно явилось неосторожное обращение с огнем».
Пожар в настоящее время потушен, следователи выясняют все обстоятельства ЧП.
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