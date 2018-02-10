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    Трамп прокомментировал новость об обманувшем разведку США россиянине

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    Трамп прокомментировал новость об обманувшем разведку США россиянине

    Трамп прокомментировал новость об обманувшем разведку США россиянине

    Дональд Трамп обвинил американские спецслужбы в попытке раздобыть компромат и дискредитировать его.

    Так президент США отреагировал на новость о том, что некий россиянин обманул американскую разведку, пообещав вернуть «кибероружие» и предоставить секретную информацию о Трампе.

    Дональд Трамп, президент США: «Согласно New York Times, россиянин продал фальшивые секреты о „Трампе“ США. Он просил 10 миллионов долларов, но потом согласился на миллион в рассрочку. Надеюсь, теперь люди видят и понимают, что здесь происходит. Все начинает выходить наружу. Осушим болото!»
    Отметим, что под «болотом» президент США понимает американский истеблишмент, который враждебно к нему относится.

    Также в своем Twitter Трамп заявил, что в Соединенных Штатах человека можно уничтожить «простым обвинением». По словам американского президента, жизнь и карьеру можно испортить даже ложным обвинением. При этом он не уточнил, о каких именно обвинениях идет речь.

    Ранее сегодня сообщалось, что россиянин предложил американским разведслужбам вернуть «кибероружие», украденное хакерами у Агентства национальной безопасности (АНБ), и предоставить сведения о связи команды Трампа с Москвой. Позднее ему передали часть оплаты — 100 тысяч долларов. Однако, по данным New York Times, разведчики получили от россиянина лишь «„непроверенную и, возможно, сфабрикованную“ информацию о Трампе». А обещанное «кибероружие» мужчина так и не предоставил.

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