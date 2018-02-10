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    В Израиле заявили о крупнейшей атаке на ПВО Сирии c 1982 года

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    В Израиле заявили о крупнейшей атаке на ПВО Сирии c 1982 года

    В Израиле заявили о крупнейшей атаке на ПВО Сирии c 1982 года

    Глава израильских ВВС заявил о полном операционном успехе после сегодняшних ударов по Сирии.

    Бригадный генерал Томер Бар заявил, что израильские ВВС провели самую масштабную атаку на сирийские системы ПВО со времен Первой ливанской войны 1982 года, которую также называют «Мир Галилее».

    Томер Бар, командующий ВВС Израиля: «Это полный операционный успех, это было крупнейшей атакой на сирийские системы противовоздушной обороны со времен „Мира Галилее“».

    Также глава ВВС подчеркнул, что в случае с сегодняшней атакой «речь идет о крупной операции в сложных условиях», передает ТАСС.

    смотретьИзраиль назвал оборонительными удары по 12 объектам в Сирии
    Израиль назвал оборонительными удары по 12 объектам в Сирии
    Напомним, в ночь на 10 февраля израильские военные сбили над Голанскими высотами иранский беспилотник, который, как утверждают в еврейском государстве, был запущен с территории Сирии. После этого авиация Израиля атаковала иранские объекты на территории САР. При этом сирийские ПВО сбили израильский F-16. Один из летчиков был госпитализирован с тяжелыми ранениями. А позднее Израиль нанес удары по 12 целям в центральной части Сирии, в том числе по батареям ПВО.

    МИД РФ уже выразил обеспокоенность в связи с израильскими ударами. В Москве призвали стороны к сдержанности и заявили о недопустимости создания угроз для российских военных в САР.

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