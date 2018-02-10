Пентагон назвал дестабилизирующим шагом размещение «Искандеров» в Калининградской области

В Пентагоне выразили сожаление в связи с размещением ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области.
В военном ведомстве подчеркнули, что размещением комплексов «имеет дестабилизирующий эффект», так как с Калининградской областью граничат страны, входящие в НАТО.
При этом в Пентагоне подчеркнули, что и дальше будут следить за размещением российских вооружений, передает РИА Новости.
Мишель Балданса, официальный представитель Минобороны США: «Мы продолжим мониторить любые возможные размещения и оценивать их соответствующим образом».
Напомним, в начале февраля, что известно, что Россия разместила в Калининградской области ракетные комплексы «Искандер». При этом в Кремле подчеркнули, что Россия имеет право размещать оружие где угодно на своей территории и никому не собирается угрожать.
При этом в Пентагоне подчеркнули, что и дальше будут следить за размещением российских вооружений, передает РИА Новости.
Мишель Балданса, официальный представитель Минобороны США: «Мы продолжим мониторить любые возможные размещения и оценивать их соответствующим образом».
Напомним, в начале февраля, что известно, что Россия разместила в Калининградской области ракетные комплексы «Искандер». При этом в Кремле подчеркнули, что Россия имеет право размещать оружие где угодно на своей территории и никому не собирается угрожать.
Комментарии