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    Пентагон назвал дестабилизирующим шагом размещение «Искандеров» в Калининградской области

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    Пентагон назвал дестабилизирующим шагом размещение «Искандеров» в Калининградской области

    Пентагон назвал дестабилизирующим шагом размещение «Искандеров» в Калининградской области

    В Пентагоне выразили сожаление в связи с размещением ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области.

    В военном ведомстве подчеркнули, что размещением комплексов «имеет дестабилизирующий эффект», так как с Калининградской областью граничат страны, входящие в НАТО.

    При этом в Пентагоне подчеркнули, что и дальше будут следить за размещением российских вооружений, передает РИА Новости.

    Мишель Балданса, официальный представитель Минобороны США: «Мы продолжим мониторить любые возможные размещения и оценивать их соответствующим образом».

    смотретьВ Госдуме подтвердили размещение «Искандеров» под Калининградом
    В Госдуме подтвердили размещение «Искандеров» под Калининградом
    Напомним, в начале февраля, что известно, что Россия разместила в Калининградской области ракетные комплексы «Искандер». При этом в Кремле подчеркнули, что Россия имеет право размещать оружие где угодно на своей территории и никому не собирается угрожать.

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