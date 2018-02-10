«Тем ценнее медаль»: Медведев поздравил Елистратова с олимпийской бронзой

Дмитрий Медведев поздравил
шорт-трекиста Семёна Елистратова, ставшего бронзовым призером Игр в Пхёнчхане.
Глава правительства подчеркнул, что Елистратову удалось вновь доказать, что он является одним из лучших спортсменов, и отметил, что шорт-трекист «своим мастерством и самоотдачей заслужил восхищение болельщиков».
Медведев в поздравительной телеграмме обратил внимание и на то, что медаль Елистратов особенно важна, так как была завоевана в непростых условиях, сообщили в пресс-службе правительства.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Ваша награда — первая для наших олимпийских спортсменов, которым приходится выступать в непростых условиях. И тем ценнее эта медаль для всех нас».
Напомним, сегодня шорт-трекист Семён Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 метров и принес в копилку сборной России первую медаль.
Позднее сам спортсмен признался, что едва не расплакался во время церемонии награждения. Свою награду Елистратов посвятил российским спортсменам, которых «подло и мерзко отстранили от Олимпиады». Ранее с успешным выступлением атлета поздравили министр спорта Павел Колобков и вице-премьер Виталий Мутко.
Медведев в поздравительной телеграмме обратил внимание и на то, что медаль Елистратов особенно важна, так как была завоевана в непростых условиях, сообщили в пресс-службе правительства.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Ваша награда — первая для наших олимпийских спортсменов, которым приходится выступать в непростых условиях. И тем ценнее эта медаль для всех нас».
Напомним, сегодня шорт-трекист Семён Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 метров и принес в копилку сборной России первую медаль.
Позднее сам спортсмен признался, что едва не расплакался во время церемонии награждения. Свою награду Елистратов посвятил российским спортсменам, которых «подло и мерзко отстранили от Олимпиады». Ранее с успешным выступлением атлета поздравили министр спорта Павел Колобков и вице-премьер Виталий Мутко.
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