Мы и наука. Наука и мы <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Мы и наука. Наука и мы 12+
    •  
    «Тем ценнее медаль»: Медведев поздравил Елистратова с олимпийской бронзой. Медведев, Олимпиада, шорт-трек. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Тем ценнее медаль»: Медведев поздравил Елистратова с олимпийской бронзой

    «Тем ценнее медаль»: Медведев поздравил Елистратова с олимпийской бронзой

    3 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, John Sibley
    «Тем ценнее медаль»: Медведев поздравил Елистратова с олимпийской бронзой

    «Тем ценнее медаль»: Медведев поздравил Елистратова с олимпийской бронзой

    «Тем ценнее медаль»: Медведев поздравил Елистратова с олимпийской бронзой
    • Фото: Reuters © 2018, John Sibley

      • Дмитрий Медведев поздравил шорт-трекиста Семёна Елистратова, ставшего бронзовым призером Игр в Пхёнчхане.

      Глава правительства подчеркнул, что Елистратову удалось вновь доказать, что он является одним из лучших спортсменов, и отметил, что шорт-трекист «своим мастерством и самоотдачей заслужил восхищение болельщиков».

      Медведев в поздравительной телеграмме обратил внимание и на то, что медаль Елистратов особенно важна, так как была завоевана в непростых условиях, сообщили в пресс-службе правительства.

      Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Ваша награда — первая для наших олимпийских спортсменов, которым приходится выступать в непростых условиях. И тем ценнее эта медаль для всех нас».

      Напомним, сегодня шорт-трекист Семён Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1500 метров и принес в копилку сборной России первую медаль.

      Позднее сам спортсмен признался, что едва не расплакался во время церемонии награждения. Свою награду Елистратов посвятил российским спортсменам, которых «подло и мерзко отстранили от Олимпиады». Ранее с успешным выступлением атлета поздравили министр спорта Павел Колобков и вице-премьер Виталий Мутко.


      Новости по теме

      Зимняя Олимпиада — 2018

      Все новости по теме

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru