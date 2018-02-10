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    В руке у 11-летнего американца выросла улитка

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    В руке у 11-летнего американца выросла улитка

    В руке у <nobr>11-летнего</nobr> американца выросла улитка

    Американские врачи обнаружили в руке у мальчика морскую улитку, попавшую туда после того, как он поранился в водоеме.

    11-летний мальчик обратился к врачам после того, как шишка на его руке достигла внушительных размеров. Вскрыв абсцесс, педиатры в Лос-Анджелесе с удивлением нашли там живую улитку. Размер моллюска достиг к тому моменту 4 мм.

    Как сообщили медики журналу BMJ, никогда еще раньше подобный случай не был задокументирован в медицинской литературе.

    Ребенок, как рассказали хирурги, был очень возбужден, узнав, что сам вырастил у себя в теле улитку. Мальчику разрешили оставить моллюска себе, но «друг» умер на следующий день.

    Известно, что моллюск «поселился» в теле ребенка после того, как мальчик порезался во время купания в реке и не обработал должным образом ранку.

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