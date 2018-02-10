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    Россия и Эстония обменялись осужденными за шпионаж

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    • Фото: rus.err.ee
    Россия и Эстония обменялись осужденными за шпионаж

    Россия и Эстония обменялись осужденными за шпионаж

    Россия и Эстония обменялись осужденными за шпионаж
  • Фото: rus.err.ee

    • Получившего срок в Эстонии гражданина России Артёма Зинченко обменяли на Райво Суси, осужденного за шпионаж.

    Сам обмен состоялся сегодня утром на погранпункте Койдула, сообщает Delfi.

    Ранее и Суси, и Зинченко подали прошения о помиловании, которые были удовлетворены президентами России и Эстонии.

    Артём Зинченко в мае 2017 года был приговорен к пяти годам лишения свободы. Россиянина, у которого был вид на жительство в Эстонии, признали виновным в работе на ГРУ и попытке подрыва безопасности страны.

    Райво Суси задержали в феврале 2016 года в аэропорту Шереметьево — эстонец летел из Таллина в одну из республик Центральной Азии. В декабре 2017-го он получил 12 лет колонии строгого режима за шпионаж.

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