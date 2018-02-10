«Камчатский лосось» загорелся в порту Мурманска: видео

В сухом доке мурманского порта загорелось судно «Камчатский лосось», которое находилось на ремонте.
В настоящий момент площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Огнем объята верхняя палуба корабля.
После начала пожара экипаж был эвакуирован.
В тушении огня участвуют 27 человек и восемь единиц техники. Как подчеркнули в экстренных службах региона, угрозы распространения пожара нет, передает ТАСС.
После начала пожара экипаж был эвакуирован.
В тушении огня участвуют 27 человек и восемь единиц техники. Как подчеркнули в экстренных службах региона, угрозы распространения пожара нет, передает ТАСС.
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