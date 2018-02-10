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    «Камчатский лосось» загорелся в порту Мурманска: видео. Мурманск, корабли и суда, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Камчатский лосось» загорелся в порту Мурманска: видео

    «Камчатский лосось» загорелся в порту Мурманска: видео

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    • Фото: @ruzke_politota / twitter.com
    «Камчатский лосось» загорелся в порту Мурманска: видео

    «Камчатский лосось» загорелся в порту Мурманска: видео

    «Камчатский лосось» загорелся в порту Мурманска: видео
    • Фото: @ruzke_politota / twitter.com

      • В сухом доке мурманского порта загорелось судно «Камчатский лосось», которое находилось на ремонте.

      В настоящий момент площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Огнем объята верхняя палуба корабля.

      После начала пожара экипаж был эвакуирован.

      В тушении огня участвуют 27 человек и восемь единиц техники. Как подчеркнули в экстренных службах региона, угрозы распространения пожара нет, передает ТАСС.

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