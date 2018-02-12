Министр Кузнецов: дагестанская история показала, что закон для всех един. Эксклюзив НТВ

Точку в истории с арестами дагестанских чиновников поставит суд, но ее можно рассматривать как своего рода послание тем, кто имеет отношение к расходованию бюджетных средств. Такое мнение в эксклюзивном интервью НТВ высказал глава министерства по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Мы публикуем полную видеоверсию его беседы с ведущим программы «Поздняков».
«Дагестанская история. Давайте так. У нас и президент говорит, и мы видели официальную позицию Кремля: окончательный вывод делает у нас суд, поэтому мы дождемся судебных решений и тогда поймем, как объективно там складывается ситуация. Хотя это тоже определенный сигнал, что независимо от статуса региона, от сложности отношений элит, закон для всех един. И четкое, прозрачное, эффективное расходование государственных денег является приоритетом. Если вдруг кто-то пытается действовать по иным правилам, то возмездие будет неотвратимо».
По словам Кузнецова, сегодня все должны понимать, что это не декларация, а целенаправленная государственная политика, которая осуществляется в связи с поручением президента.
Тезис о том, что Кавказ сегодня заливают деньгами, — это миф. Уровень бюджетной обеспеченности жителей региона ниже, чем в среднем по России, отметил Лев Кузнецов.
Он также рассказал о том, чем Кавказ готов накормить страну.
«Я могу сказать, к примеру, что по яблокам мы, если все будет удачно и мы будем здесь агрессивны, то мы можем 20% ниши российского рынка спокойно занять. То есть до 20% — у нас есть такой потенциал. Это существенный показатель. По овощам чуть-чуть ниже. Там до 10%. Но это тоже очень важно. Мясо-молочная продукция, особенно баранина. Это критично. При этом важно, опять же, что эту продукцию мы можем производить не только для нашего внутреннего рынка, но и для регионов, с которыми мы граничим».
По словам Кузнецова, речь идет о странах Персидского залива, в том числе мусульманских, для которых Северо-Кавказский регион, в силу своих особенностей, мог бы производить халяльные продукты.
Кроме того, министр отметил, что развитие морской портовой инфраструктуры на Каспии — важнейшая задача и с экономической, и с социальной, и с политической точек зрения. По словам Кузнецова, заключение соглашения по правовому статусу моря имеет принципиальное значение.
«Это тоже очень важный аспект. Почему? Потому что как раз я упомянул, что, к сожалению, мы пока не разрабатываем тот природно-ресурсный потенциал, который есть, именно из-за неурегулированности этого вопроса, хотя наш анализ показывает, что другие наши братские страны, коллеги на это не обращают внимания. Мы единственные, кто действительно действует добропорядочно и в правовом поле.
Что касается развития морской инфраструктуры, то, по словам Кузнецова, сейчас прорабатываются детали реализации проекта, а новый порт, вероятнее всего, будет построен в Дагестане — там для этого самые подходящие условия, включая незамерзаемость и структуру дна.
В эфир НТВ программа „Поздняков“» выйдет сегодня сразу после «Итогов дня».
По словам Кузнецова, сегодня все должны понимать, что это не декларация, а целенаправленная государственная политика, которая осуществляется в связи с поручением президента.
Тезис о том, что Кавказ сегодня заливают деньгами, — это миф. Уровень бюджетной обеспеченности жителей региона ниже, чем в среднем по России, отметил Лев Кузнецов.
Он также рассказал о том, чем Кавказ готов накормить страну.
«Я могу сказать, к примеру, что по яблокам мы, если все будет удачно и мы будем здесь агрессивны, то мы можем 20% ниши российского рынка спокойно занять. То есть до 20% — у нас есть такой потенциал. Это существенный показатель. По овощам чуть-чуть ниже. Там до 10%. Но это тоже очень важно. Мясо-молочная продукция, особенно баранина. Это критично. При этом важно, опять же, что эту продукцию мы можем производить не только для нашего внутреннего рынка, но и для регионов, с которыми мы граничим».
По словам Кузнецова, речь идет о странах Персидского залива, в том числе мусульманских, для которых Северо-Кавказский регион, в силу своих особенностей, мог бы производить халяльные продукты.
Кроме того, министр отметил, что развитие морской портовой инфраструктуры на Каспии — важнейшая задача и с экономической, и с социальной, и с политической точек зрения. По словам Кузнецова, заключение соглашения по правовому статусу моря имеет принципиальное значение.
«Это тоже очень важный аспект. Почему? Потому что как раз я упомянул, что, к сожалению, мы пока не разрабатываем тот природно-ресурсный потенциал, который есть, именно из-за неурегулированности этого вопроса, хотя наш анализ показывает, что другие наши братские страны, коллеги на это не обращают внимания. Мы единственные, кто действительно действует добропорядочно и в правовом поле.
Что касается развития морской инфраструктуры, то, по словам Кузнецова, сейчас прорабатываются детали реализации проекта, а новый порт, вероятнее всего, будет построен в Дагестане — там для этого самые подходящие условия, включая незамерзаемость и структуру дна.
В эфир НТВ программа „Поздняков“» выйдет сегодня сразу после «Итогов дня».
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