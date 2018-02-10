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    Мертвого младенца нашли на железнодорожных путях на Урале

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    Мертвого младенца нашли на железнодорожных путях на Урале

    Мертвого младенца нашли на железнодорожных путях на Урале

    У станции Лебяжье-Сибирская Южно-Уральской железной дороги обнаружено тело новорожденного ребенка.

    Мертвого младенца нашли между осями железнодорожных путей.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. На место выехала следственно-оперативная группа, сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

    Уже назначена судебно-медицинская экспертиза. Правоохранители ищут мать погибшего малыша.

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