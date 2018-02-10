Мертвого младенца нашли на железнодорожных путях на Урале

У станции
Лебяжье-Сибирская Южно-Уральской железной дороги обнаружено тело новорожденного ребенка.
Мертвого младенца нашли между осями железнодорожных путей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. На место выехала следственно-оперативная группа, сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.
Уже назначена судебно-медицинская экспертиза. Правоохранители ищут мать погибшего малыша.
По данному факту возбуждено уголовное дело. На место выехала следственно-оперативная группа, сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.
Уже назначена судебно-медицинская экспертиза. Правоохранители ищут мать погибшего малыша.
Комментарии