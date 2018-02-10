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    При крушении турецкого вертолета погибли двое военных

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    При крушении турецкого вертолета погибли двое военных

    При крушении турецкого вертолета погибли двое военных

    Двое турецких военнослужащих погибли при крушении военного вертолета в провинции Хатай у границы с Сирией, говорится в сообщении генштаба ВС Турции.

    Генштаб Турции: «Два наших боевых товарища погибли при крушении вертолета в ходе операции „Оливковая ветвь“. На место крушения прибыла комиссия».

    Газета Hurriyet со ссылкой на премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма сообщила, что в момент инцидента в воздухе находились два ударных вертолета TAI/AgustaWestland T129 ATAK. Точные причины крушения одной из винтокрылых машин пока не установлены, ведется расследование.

    Источник в генштабе отметил в интервью CNN Turk, что причиной крушения вертолета ВВС Турции могла стать техническая неисправность.

    смотретьТурецкий вертолет сбит над сирийским Африном
    Турецкий вертолет сбит над сирийским Африном
    Ранее, выступая в Стамбуле, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вертолет был сбит курдами. «Они заплатят за это сполна», — подчеркнул турецкий лидер.

    По последним данным, в ходе операции «Оливковая ветвь» ВС Турции уничтожили 1141 террориста в Африне.

    Напомним, что 3 февраля в небе над Идлибом боевики сбили из ПЗРК российский штурмовик Су-25. Летчик Роман Филипов катапультировался, но погиб в бою с террористами: оказавшись в окружении, военный подпустил боевиков ближе и подорвал себя гранатой.

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