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    Иран назвал возмутительными сообщения Израиля о беспилотнике

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    Иран назвал возмутительными сообщения Израиля о беспилотнике

    Иран назвал возмутительными сообщения Израиля о беспилотнике

    В МИД Ирана назвали возмутительными сообщения Израиля о перехвате иранского беспилотника, запущенного с территории Сирии.

    Сообщения об устранении иранского беспилотника, находившегося над Израилем, а также причастности Ирана к атаке на израильский истребитель возмутительны. Иран предоставляет Сирии только военные консультации, заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Бахран Касеми.

    смотретьИзраиль назвал оборонительными удары по 12 объектам в Сирии
    Израиль назвал оборонительными удары по 12 объектам в Сирии
    В ночь на субботу истребители Израиля сбили иранский беспилотник, который, как утверждают в еврейском государстве, был запущен с территории Сирии. Затем Израиль атаковал 12 целей в центральной части Сирии в районе провинции Дамаск. Израильские ВВС потеряли как минимум один истребитель, который попал под огонь систем ПВО Сирии. Истребитель упал на территории Израиля, летчики катапультировались.

    В Москве призвали стороны к сдержанности и заявили о недопустимости создания угроз для военных РФ в САР.

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