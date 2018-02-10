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    «Нужно совершенствоваться»: Кадыров купил долю биткоина

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    • Фото: Афонина Елена / ТАСС
    «Нужно совершенствоваться»: Кадыров купил долю биткоина

    «Нужно совершенствоваться»: Кадыров купил долю биткоина

    «Нужно совершенствоваться»: Кадыров купил долю биткоина
  • Фото: Афонина Елена / ТАСС

    • Глава Чечни рассказал о своем интересе к инновационным платежным сетям.

    Рамзан Кадыров сообщил, что решил приобрести долю биткоина, чтобы следить за развитием криптовалюты.

    При этом чеченский лидер отметил, что подобные инвестиции являются сомнительными, а на рынке криптовалют развито мошенничество.

    Рамзан Кадыров, глава Чечни: «Я уже говорил, что в Чеченской республике будут внедрять блокчейн. Мне интересны и инновационные платежные сети. Я решил приобрести долю биткоина, чтобы следить за развитием криптовалюты. Инвестиция в биткоины, конечно, штука сомнительная, можно потерять все деньги, страховки никакой нет. Тем более развито мошенничество в этом сегменте».

    Также Кадыров в своем Telegram-канале подчеркнул, что в «постоянно меняющемся мире технологий нужно самому совершенствоваться, чтобы разбираться в новшествах».

    Что же касается рынка криптовалют, то, по словам главы Чечни, эта отрасль должна четко регулироваться законом, но не запрещаться.

    смотретьКурс биткоина опустился ниже 10 тысяч долларов
    Курс биткоина опустился ниже 10 тысяч долларов
    Напомним, в конце прошлого года биткоин взлетел до исторического максимума в 20 тыс. долларов, после чего его курс пошел вниз. К началу февраля за биткоин давали уже менее 6 тыс. долларов. Однако в последние дни криптовалюта вновь начала дорожать.

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