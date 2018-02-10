«Нужно совершенствоваться»: Кадыров купил долю биткоина

Глава Чечни рассказал о своем интересе к инновационным платежным сетям.
Рамзан Кадыров сообщил, что решил приобрести долю биткоина, чтобы следить за развитием криптовалюты.
При этом чеченский лидер отметил, что подобные инвестиции являются сомнительными, а на рынке криптовалют развито мошенничество.
Рамзан Кадыров, глава Чечни: «Я уже говорил, что в Чеченской республике будут внедрять блокчейн. Мне интересны и инновационные платежные сети. Я решил приобрести долю биткоина, чтобы следить за развитием криптовалюты. Инвестиция в биткоины, конечно, штука сомнительная, можно потерять все деньги, страховки никакой нет. Тем более развито мошенничество в этом сегменте».
Также Кадыров в своем Telegram-канале подчеркнул, что в «постоянно меняющемся мире технологий нужно самому совершенствоваться, чтобы разбираться в новшествах».
Что же касается рынка криптовалют, то, по словам главы Чечни, эта отрасль должна четко регулироваться законом, но не запрещаться.
Напомним, в конце прошлого года биткоин взлетел до исторического максимума в 20 тыс. долларов, после чего его курс пошел вниз. К началу февраля за биткоин давали уже менее 6 тыс. долларов. Однако в последние дни криптовалюта вновь начала дорожать.
При этом чеченский лидер отметил, что подобные инвестиции являются сомнительными, а на рынке криптовалют развито мошенничество.
Рамзан Кадыров, глава Чечни: «Я уже говорил, что в Чеченской республике будут внедрять блокчейн. Мне интересны и инновационные платежные сети. Я решил приобрести долю биткоина, чтобы следить за развитием криптовалюты. Инвестиция в биткоины, конечно, штука сомнительная, можно потерять все деньги, страховки никакой нет. Тем более развито мошенничество в этом сегменте».
Также Кадыров в своем Telegram-канале подчеркнул, что в «постоянно меняющемся мире технологий нужно самому совершенствоваться, чтобы разбираться в новшествах».
Что же касается рынка криптовалют, то, по словам главы Чечни, эта отрасль должна четко регулироваться законом, но не запрещаться.
Напомним, в конце прошлого года биткоин взлетел до исторического максимума в 20 тыс. долларов, после чего его курс пошел вниз. К началу февраля за биткоин давали уже менее 6 тыс. долларов. Однако в последние дни криптовалюта вновь начала дорожать.
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