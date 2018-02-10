Тысячи людей по всей России простились с летчиком-героем Филиповым

На этой неделе с Героем России прощались не только его родные и близкие. С Романом Филиповым прощалась вся страна.
Третьего февраля в сирийской провинции Идлиб закончился последний бой Романа Филипова. Его самолет был сбит во время разведывательного вылета. Оказавшись на территории боевиков, он до последнего отстреливался из пистолета, а когда террористы были уже совсем близко, подорвал себя гранатой.
Попрощаться с Филиповым в Воронеже пришли тысячи людей. Простояв на морозе час и два и три, мужчины и женщины, военные и гражданские заходили в зал Дома офицеров.
О семье Романа Филипова и о его детстве корреспонденту НТВ Вячеславу Немышеву рассказала его классная руководительница Людмила Лазарева. Она показала его школьные фотографии и аттестат. Роман учился в математическом классе.
Людмила Лазарева, классная руководительница Романа Филипова: «Он сразу сказал, что мечтает летать. Там папа был образцом для подражания, папа был военный летчик».
В своем последнем бою Филипов рассчитал все с математической точностью и с хладнокровием военного летчика. Его подбили, когда он в паре со своим ведомым проводил разведку над территорией, занятой террористами. Детали радиообмена сохранились: «По тебе работают, тангаж, маневрируй — в меня попали, хорошо попали, пожар правого, тяну на юг». Ведомый потом расскажет: «Я всегда прикрывал командира в воздухе, надо было это сделать и на земле, когда он уже принял бой. Я остался в том районе, выполнил несколько атак, отработал по оливковой роще, где был Роман. Уничтожил два автомобиля».
Филипов подорвал себя гранатой. Он погиб, но не сдался в плен. Его именем теперь названа школа в Воронеже, где он учился. Его жизнь стала легендой для учеников этой школы.
Российские военные ответили на гибель Филипова групповым ударом по позициям террористов. Уничтожены не менее 30 боевиков.
Героя вспоминают в Воронеже, в Краснодаре, где Филипов окончил военное училище, в Приморье, где он служил и стал воздушным асом. В Москве люди выкладывают из свечей силуэт его подбитого самолета. Во Владивостоке его именем назовут улицу.
Прощаться с Романом Филиповым пришли и школьники, и студенты, курсанты военных училищ, простые горожане. Похоронили боевого летчика в Воронеже, где он провел детство.
Попрощаться с Филиповым в Воронеже пришли тысячи людей. Простояв на морозе час и два и три, мужчины и женщины, военные и гражданские заходили в зал Дома офицеров.
О семье Романа Филипова и о его детстве корреспонденту НТВ Вячеславу Немышеву рассказала его классная руководительница Людмила Лазарева. Она показала его школьные фотографии и аттестат. Роман учился в математическом классе.
Людмила Лазарева, классная руководительница Романа Филипова: «Он сразу сказал, что мечтает летать. Там папа был образцом для подражания, папа был военный летчик».
В своем последнем бою Филипов рассчитал все с математической точностью и с хладнокровием военного летчика. Его подбили, когда он в паре со своим ведомым проводил разведку над территорией, занятой террористами. Детали радиообмена сохранились: «По тебе работают, тангаж, маневрируй — в меня попали, хорошо попали, пожар правого, тяну на юг». Ведомый потом расскажет: «Я всегда прикрывал командира в воздухе, надо было это сделать и на земле, когда он уже принял бой. Я остался в том районе, выполнил несколько атак, отработал по оливковой роще, где был Роман. Уничтожил два автомобиля».
Филипов подорвал себя гранатой. Он погиб, но не сдался в плен. Его именем теперь названа школа в Воронеже, где он учился. Его жизнь стала легендой для учеников этой школы.
Российские военные ответили на гибель Филипова групповым ударом по позициям террористов. Уничтожены не менее 30 боевиков.
Героя вспоминают в Воронеже, в Краснодаре, где Филипов окончил военное училище, в Приморье, где он служил и стал воздушным асом. В Москве люди выкладывают из свечей силуэт его подбитого самолета. Во Владивостоке его именем назовут улицу.
Прощаться с Романом Филиповым пришли и школьники, и студенты, курсанты военных училищ, простые горожане. Похоронили боевого летчика в Воронеже, где он провел детство.
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