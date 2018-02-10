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    Тысячи людей по всей России простились с летчиком-героем Филиповым. Воронеж, Сирия, армия и флот РФ, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТысячи людей по всей России простились с летчиком-героем Филиповым

    Тысячи людей по всей России простились с летчиком-героем Филиповым

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    Тысячи людей по всей России простились с <nobr>летчиком-героем</nobr> Филиповым

    Тысячи людей по всей России простились с летчиком-героем Филиповым

    Тысячи людей по всей России простились с <nobr>летчиком-героем</nobr> Филиповым

      На этой неделе с Героем России прощались не только его родные и близкие. С Романом Филиповым прощалась вся страна.

      Третьего февраля в сирийской провинции Идлиб закончился последний бой Романа Филипова. Его самолет был сбит во время разведывательного вылета. Оказавшись на территории боевиков, он до последнего отстреливался из пистолета, а когда террористы были уже совсем близко, подорвал себя гранатой.

      Попрощаться с Филиповым в Воронеже пришли тысячи людей. Простояв на морозе час и два и три, мужчины и женщины, военные и гражданские заходили в зал Дома офицеров.

      О семье Романа Филипова и о его детстве корреспонденту НТВ Вячеславу Немышеву рассказала его классная руководительница Людмила Лазарева. Она показала его школьные фотографии и аттестат. Роман учился в математическом классе.

      Людмила Лазарева, классная руководительница Романа Филипова: «Он сразу сказал, что мечтает летать. Там папа был образцом для подражания, папа был военный летчик».

      В своем последнем бою Филипов рассчитал все с математической точностью и с хладнокровием военного летчика. Его подбили, когда он в паре со своим ведомым проводил разведку над территорией, занятой террористами. Детали радиообмена сохранились: «По тебе работают, тангаж, маневрируй — в меня попали, хорошо попали, пожар правого, тяну на юг». Ведомый потом расскажет: «Я всегда прикрывал командира в воздухе, надо было это сделать и на земле, когда он уже принял бой. Я остался в том районе, выполнил несколько атак, отработал по оливковой роще, где был Роман. Уничтожил два автомобиля».

      смотретьИмя героически погибшего в Сирии летчика присвоено его родной школе в Воронеже
      Имя героически погибшего в Сирии летчика присвоено его родной школе в Воронеже
      Филипов подорвал себя гранатой. Он погиб, но не сдался в плен. Его именем теперь названа школа в Воронеже, где он учился. Его жизнь стала легендой для учеников этой школы.

      Российские военные ответили на гибель Филипова групповым ударом по позициям террористов. Уничтожены не менее 30 боевиков.

      смотретьМинистр обороны Сергей Шойгу простился с пилотом сбитого в Сирии Су-25
      Министр обороны Сергей Шойгу простился с пилотом сбитого в Сирии Су-25
      Героя вспоминают в Воронеже, в Краснодаре, где Филипов окончил военное училище, в Приморье, где он служил и стал воздушным асом. В Москве люди выкладывают из свечей силуэт его подбитого самолета. Во Владивостоке его именем назовут улицу.

      Прощаться с Романом Филиповым пришли и школьники, и студенты, курсанты военных училищ, простые горожане. Похоронили боевого летчика в Воронеже, где он провел детство.

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