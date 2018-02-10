Елистратов: посвящаю медаль ребятам, которых подло отстранили от Игр

Семён Елистратов, который принес России первую медаль Игр в Пхёнчхане, призвал отстраненных от Олимиады россиян «держаться и бороться».
Отстранение российских атлетов от Игр шорт-трекист назвал подлым и мерзким.
Семён Елистратов: «Я посвящаю эту медаль всем ребятам, которых так подло и мерзко отстранили от Олимпиады. Держитесь и боритесь».
Также атлет поблагодарил шорт-трекистов Виктора Ана и Владимира Григорьева, не получивших от МОК приглашений на Олимпиаду, за поддержку, и рассказал, что едва не расплакался во время церемонии награждения.
Елистратов подчеркнул, что бронзовая медаль стала для него даже не золотой, а платиновой, передает РИА Новости.
Семён Елистратов: «Во время награждения я еле сдерживал слезы, для меня эта медаль очень тяжелая, очень выстраданная. Было очень много взлетов, очень много падений, и очень много людей говорили мне: Семён, какие тебе Олимпийские игры, куда ты едешь? „ А я взял и показал, что я могу. Учитывая, как все непросто складывалось у меня, скажу, что для меня эта медаль не бронзовая, не золотая, а платиновая“».
С успешным выступлением шорт-трекиста уже поздравил министр спорта Павел Колобков.
Павел Колобков, министр спорта РФ: «Спасибо Семёну! Для всех наших спортсменов, для всех нас это очень важно! Эта награда — большая радость! И эта бронза не менее ценна для нас, чем золото».
А вице-премьер Виталий Мутко назвал бронзу Елистратова настоящей победой.
Виталий Мутко, вице-премьер РФ: «С победой! Эта бронза — победа. Понятно, что корейцы доминируют, но Семен показал, что нас мало, но мы в тельняшках. Вот в чем сила».
Сегодня шорт-трекист Семён Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 метров. В финале россиянина опередили только Лим Хё Джун из Южной Корее и Шинки Кнегт из Голландии.
Напомним, в декабре исполком МОК отстранил сборную России от Олимпиады в Пхёнчхане и дисквалифицировал ОКР. Поехать на Игры разрешили только «чистым» спортсменам, им приходится выступать в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia.
Кроме того, накануне, в день официального открытия Игр, стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции 47 российских атлетов на недопуск на Олимпиаду. В итоге приглашения от МОК получили 169 российских спортсменов, но конькобежка Ольга Граф от участия в соревнованиях отказалась.
Семён Елистратов: «Я посвящаю эту медаль всем ребятам, которых так подло и мерзко отстранили от Олимпиады. Держитесь и боритесь».
Также атлет поблагодарил шорт-трекистов Виктора Ана и Владимира Григорьева, не получивших от МОК приглашений на Олимпиаду, за поддержку, и рассказал, что едва не расплакался во время церемонии награждения.
Елистратов подчеркнул, что бронзовая медаль стала для него даже не золотой, а платиновой, передает РИА Новости.
Семён Елистратов: «Во время награждения я еле сдерживал слезы, для меня эта медаль очень тяжелая, очень выстраданная. Было очень много взлетов, очень много падений, и очень много людей говорили мне: Семён, какие тебе Олимпийские игры, куда ты едешь? „ А я взял и показал, что я могу. Учитывая, как все непросто складывалось у меня, скажу, что для меня эта медаль не бронзовая, не золотая, а платиновая“».
С успешным выступлением шорт-трекиста уже поздравил министр спорта Павел Колобков.
Павел Колобков, министр спорта РФ: «Спасибо Семёну! Для всех наших спортсменов, для всех нас это очень важно! Эта награда — большая радость! И эта бронза не менее ценна для нас, чем золото».
А вице-премьер Виталий Мутко назвал бронзу Елистратова настоящей победой.
Виталий Мутко, вице-премьер РФ: «С победой! Эта бронза — победа. Понятно, что корейцы доминируют, но Семен показал, что нас мало, но мы в тельняшках. Вот в чем сила».
Сегодня шорт-трекист Семён Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 метров. В финале россиянина опередили только Лим Хё Джун из Южной Корее и Шинки Кнегт из Голландии.
Напомним, в декабре исполком МОК отстранил сборную России от Олимпиады в Пхёнчхане и дисквалифицировал ОКР. Поехать на Игры разрешили только «чистым» спортсменам, им приходится выступать в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia.
Кроме того, накануне, в день официального открытия Игр, стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции 47 российских атлетов на недопуск на Олимпиаду. В итоге приглашения от МОК получили 169 российских спортсменов, но конькобежка Ольга Граф от участия в соревнованиях отказалась.
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