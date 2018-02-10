Украинский спортсмен пожаловался на угрозы из-за фото с россиянином на Олимпиаде

Гимнаст и чемпион Игр в
Рио-де-Жанейро Олег Верняев рассказал, что ему стали поступать угрозы после публикации совместного фото с россиянином Никитой Нагорным.
Верняев подчеркнул, что угрозы стали поступать не только ему, но и украинским теннисистам, а также гимнастке Ольге Харлан.
Олег Верняев: «Началось все с того, что теннисисты сфотографировались вне пьедестала (с россиянами), потом Харлан затронуло, потом меня затронуло, это все быстро произошло, и нас начали „вжаривать“» за это, типа: «Какого вы все это делаете? Не возвращайся вообще в Украину, приедешь в Киев — мы тебя выловим, засунь свою медаль поглубже».
Спортсмен подчеркнул, что после Олимпиады в Рио его «должно было встречать очень много людей», которым он «не приглянулся», а также отметил, что общается «лично с человеком, а не с флагом или с названием страны», передает Sport.ua.
Верняев и Нагорный опубликовали совместное фото из олимпийской деревни летом 2016 года. Снимок российский спортсмен подписал так: «Мы с Олегом отвечаем всем хэйтерам».
Олег Верняев: «Началось все с того, что теннисисты сфотографировались вне пьедестала (с россиянами), потом Харлан затронуло, потом меня затронуло, это все быстро произошло, и нас начали „вжаривать“» за это, типа: «Какого вы все это делаете? Не возвращайся вообще в Украину, приедешь в Киев — мы тебя выловим, засунь свою медаль поглубже».
Спортсмен подчеркнул, что после Олимпиады в Рио его «должно было встречать очень много людей», которым он «не приглянулся», а также отметил, что общается «лично с человеком, а не с флагом или с названием страны», передает Sport.ua.
Верняев и Нагорный опубликовали совместное фото из олимпийской деревни летом 2016 года. Снимок российский спортсмен подписал так: «Мы с Олегом отвечаем всем хэйтерам».
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