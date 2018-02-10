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    Украинский спортсмен пожаловался на угрозы из-за фото с россиянином на Олимпиаде

    5 комментариев
    • Фото: nikushkarus / instagram.com
    Украинский спортсмен пожаловался на угрозы <nobr>из-за</nobr> фото с россиянином на Олимпиаде

    Украинский спортсмен пожаловался на угрозы из-за фото с россиянином на Олимпиаде

    Украинский спортсмен пожаловался на угрозы <nobr>из-за</nobr> фото с россиянином на Олимпиаде
  • Фото: nikushkarus / instagram.com

    • Гимнаст и чемпион Игр в Рио-де-Жанейро Олег Верняев рассказал, что ему стали поступать угрозы после публикации совместного фото с россиянином Никитой Нагорным.

    Верняев подчеркнул, что угрозы стали поступать не только ему, но и украинским теннисистам, а также гимнастке Ольге Харлан.

    Олег Верняев: «Началось все с того, что теннисисты сфотографировались вне пьедестала (с россиянами), потом Харлан затронуло, потом меня затронуло, это все быстро произошло, и нас начали „вжаривать“» за это, типа: «Какого вы все это делаете? Не возвращайся вообще в Украину, приедешь в Киев — мы тебя выловим, засунь свою медаль поглубже».

    Спортсмен подчеркнул, что после Олимпиады в Рио его «должно было встречать очень много людей», которым он «не приглянулся», а также отметил, что общается «лично с человеком, а не с флагом или с названием страны», передает Sport.ua.

    Верняев и Нагорный опубликовали совместное фото из олимпийской деревни летом 2016 года. Снимок российский спортсмен подписал так: «Мы с Олегом отвечаем всем хэйтерам».

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