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    В Москве открылся первый «Союзмультклуб». Москва, дети и подростки, мультфильмы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве открылся первый «Союзмультклуб»

    В Москве открылся первый «Союзмультклуб»

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    В Москве открылся первый «Союзмультклуб»

    В Москве открылся первый «Союзмультклуб»

    В Москве открылся первый «Союзмультклуб»

      Открывшийся в Москве «Союзмультклуб» призван заинтересовать детей профессией мультипликатора.

      Юные гости праздника побывали на бумажной дискотеке, сходили на экскурсию в музей «Союзмультфильма» и увидели шоу иллюзиониста. А также вместе со своими родителями посмотрели классические анимационные картины студии.

      Главная задача «Союзмультклуба» — заинтересовать мультипликацией детей, привлечь их к этой профессии. В будущем в России создадут целую сеть таких центров.

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