В Москве открылся первый «Союзмультклуб»

Открывшийся в Москве «Союзмультклуб» призван заинтересовать детей профессией мультипликатора.

Юные гости праздника побывали на бумажной дискотеке, сходили на экскурсию в музей «Союзмультфильма» и увидели шоу иллюзиониста. А также вместе со своими родителями посмотрели классические анимационные картины студии.



Главная задача «Союзмультклуба» — заинтересовать мультипликацией детей, привлечь их к этой профессии. В будущем в России создадут целую сеть таких центров.