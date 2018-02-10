В Башкирии нашли крупные залежи золота и серебра

При разработке месторождений медных руд в Башкирии были обнаружены залежи золота и серебра.
Во время разработки месторождений медно-колчеданных руд в Хайбулинском районе на юге Башкирии геологи обнаружили крупные залежи золота и серебра. Разработки вела компания «Северо-Кавказское ПГО» — дочернее предприятие Росгеологии.
Как сообщила пресс-служба Росгеологии, изначально задача специалистов заключалась в том, чтобы локализовать залежи медно-колчеданных руд и оценить ресурсы полезных ископаемых в месторождении. В руде было обнаружено значительное количество меди, цинка, серебра и золота.
Количество золота в месторождении было оценено в 62 тонны, серебра — в 620 и 167 тонн по разным категориям, добавили в пресс-службе. В настоящее время Росгеология намерена получить лицензию на промышленную разработку месторождения и постановку запасов драгоценных металлов на государственный баланс.
Как сообщила пресс-служба Росгеологии, изначально задача специалистов заключалась в том, чтобы локализовать залежи медно-колчеданных руд и оценить ресурсы полезных ископаемых в месторождении. В руде было обнаружено значительное количество меди, цинка, серебра и золота.
Количество золота в месторождении было оценено в 62 тонны, серебра — в 620 и 167 тонн по разным категориям, добавили в пресс-службе. В настоящее время Росгеология намерена получить лицензию на промышленную разработку месторождения и постановку запасов драгоценных металлов на государственный баланс.
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