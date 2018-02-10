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    Опубликовано видео ликвидации боевиков в Ингушетии. Ингушетия, НАК, спецслужбы, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОпубликовано видео ликвидации боевиков в Ингушетии

    Опубликовано видео ликвидации боевиков в Ингушетии

    11 комментариев
    Опубликовано видео ликвидации боевиков в Ингушетии

    Опубликовано видео ликвидации боевиков в Ингушетии

    Опубликовано видео ликвидации боевиков в Ингушетии

      В НАК раскрыли детали контртеррористической операции в Назрановском районе Ингушетии.

      Сегодня утром на участке горно-лесистой местности в районе села Али-Юрт были блокированы двое бандитов. На требование сложить оружие и сдаться боевики открыли огонь из автоматического оружия.

      Во время скоротечного боя оба преступника были уничтожены. На месте столкновения обнаружены два автомата, два пояса смертника, а также компоненты для изготовления бомб, боеприпасы, гранаты и спецснаряжение.

      Самодельные взрывные устройства были уничтожены взрывотехниками ФСБ. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.

      Как отметили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), уничтоженные бандиты были причастны к осуществлению террористической деятельности, а один из них участвовал в боевых действиях на стороне запрещенного «Исламского государства».

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