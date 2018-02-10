Опубликовано видео ликвидации боевиков в Ингушетии

В НАК раскрыли детали контртеррористической операции в Назрановском районе Ингушетии.
Сегодня утром на участке горно-лесистой местности в районе села Али-Юрт были блокированы двое бандитов. На требование сложить оружие и сдаться боевики открыли огонь из автоматического оружия.
Во время скоротечного боя оба преступника были уничтожены. На месте столкновения обнаружены два автомата, два пояса смертника, а также компоненты для изготовления бомб, боеприпасы, гранаты и спецснаряжение.
Самодельные взрывные устройства были уничтожены взрывотехниками ФСБ. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.
Как отметили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), уничтоженные бандиты были причастны к осуществлению террористической деятельности, а один из них участвовал в боевых действиях на стороне запрещенного «Исламского государства».
Во время скоротечного боя оба преступника были уничтожены. На месте столкновения обнаружены два автомата, два пояса смертника, а также компоненты для изготовления бомб, боеприпасы, гранаты и спецснаряжение.
Самодельные взрывные устройства были уничтожены взрывотехниками ФСБ. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.
Как отметили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), уничтоженные бандиты были причастны к осуществлению террористической деятельности, а один из них участвовал в боевых действиях на стороне запрещенного «Исламского государства».
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